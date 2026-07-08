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Odgovor koji su čekali građani BiH: Obustavlja li se primjena EES sistema?

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 09:14

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Одговор који су чекали грађани БиХ: Обуставља ли се примјена ЕЕС система?
Foto: ATV

Evropska unija ne odustaje od EES sistema, uprkos gužvama na granicama. Direktor Seničić ističe da su problemi sa redovima i dalje prisutni.

Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i avio-kompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice EU, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić rekao je za RTS da se obustava ovog sistema ne razmatra.

Zvaničnici Evropske unije smatraju da sistem ulaska i izlaska nije savršen, ali njegova potpuna obustava nije moguća.

Aleksandar Seničić je istakao da su gužve i dalje najveće na graničnim prelazima ka Grčkoj, Hrvatskoj i drugim popularnim turističkim destinacijama.

Ipak, ističe da je situacija na grčkim drumskim prelazima znatno bolja nego prošle godine.

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"Poslednjih dana vidimo da, kada su velike gužve, najveći broj prelaza je otvoren. Sve trake rade, radi veći broj ljudi nego prošle godine, a turistički autobusi više ne predstavljaju tako veliki problem", navodi Seničić.

Objašnjava da je na aerodromima situacija složenija zbog nedostatka zaposlenih i tehničke opreme.

"Na aerodromima, nažalost, ne postoji dovoljan broj kadrova. S druge strane, tehnički aerodromi nisu do kraja dovoljno dobro opremljeni", kaže Seničić i dodaje da Grčka privremeno suspenduje primjenu sistema kada se stvore velike gužve.

Evropska unija ipak nespremna

Smatra da je najveći problem to što je sistem uveden bez dovoljno dobre pripreme.

"Požurilo se, tehničko rješenje je dosta loše, ljudi nisu dovoljno dobro obučeni i nemamo dovoljno tehnike na samim graničnim prelazima", ističe Seničić.

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Podsjeća da će do kraja godine ili početkom naredne biti uveden i sistem ETIAS, koji neće zameniti postojeće biometrijske kontrole, već će predstavljati posebno odobrenje za putovanje u zemlje Evropske unije.

Putnicima savetuje da koriste alternativne granične prelaze i izbegavaju najopterećenije termine.

"Ne moramo svi da idemo u isto vrijeme i ne moramo svi da prelazimo na isti prelaz. Put kreće onog trenutka kad uđemo u auto. Tad kreće odmor, a ne kad stignemo na plažu", poručio je Seničić, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Bosna i Hercegovina

EES Sistem

EES

Evropska unija

Gužva na granici

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