Oglasio se AMS: Zabrana stupa na snagu, evo i kada

Na putevima na području srednjeg Podrinja i Birča danas, sutra i u petak, 10. jula, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme osim protivgradnih raketa, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zabrana je danas na magistralnom putu Caparde-Karakaj od 9.00 do 15.00 časova, a sutra na magistralnom putu Konjević Polje-Milići od 12.00 do 20.00 časova.

Iz AMS-a su naveli da je u petak, 10. jula, zabrana na magistralnim putu Drinjača-Konjević Polje-Milići, Vlasenica-Luke, te regionalnim putnim pravcima Konjević Polje-Bratunac, Drinjača-Bratunac, Bratunac-Srebrenica i Srebrenica-Zeleni Jadar.

Zabrana traje 24 časa, odnosno do ponoći.

Društvo Zemljotres u Republici Srpskoj

Iz MUP-a Republike Srpske ranije su saopštili da se ova zabrana odnosi na putne pravce na području u nadležnosti Policijske uprave Zvornik povodom skupa "marš mira 2026" i komemorativnog skupa "Srebrenica 2026".

Resorni ministar Željko Budimir zabranio je i saobraćaj za teretna vozila više od 3,5 tona ukupne mase 10. jula od 12.00 do 20.00 časova na putnim pravcima Luke – Vlasenica, Vlasenica — Konjević Polje, Konjević Polje – Bratunac i Bratunac - Srebrenica.

Zabrana se za 11. jul odnosi na period od 5.00 do 20.00 časova na putnim pravcima Konjević Polje — Bratunac, Bratunac — Srebrenica — Zeleni Jadar i Zeleni Jadar — Milići.

(SRNA)