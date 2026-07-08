Kako monahinje peru veš: Bez trunke hemije, ova namirnica im mijenja omekšivač

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U mnogim manastirima i danas se njeguje stari način pranja veša – bez industrijskih deterdženata i vještačkih mirisa. Umjesto toga, koriste se prirodni sastojci koji čiste temeljno, ali i ostavljaju dugotrajan, blag miris.
Njihov pristup nije nikakva misterija, već spoj tradicije i praktičnosti.
Umjesto kupovnih praškova, monahinje koriste jednostavnu kombinaciju: prirodni sapun (najčešće biljni) i sodu za pranje. Sapun se renda ili topi u vodi, dok soda pomaže da se uklone masnoće i omekša voda, što omogućava bolje pranje.
Ova mješavina čisti odjeću bez agresivnih hemikalija, a pritom ne oštećuje tkaninu.
Društvo
Otac Joil prekinuo vjenčanje pod Ostrogom zbog kuma: Mladoženja pao u nesvijest kada je čuo istinu
Umjesto klasičnih omekšivača, koristi se alkoholno sirće. Ono uklanja ostatke sapuna, omekšava tkaninu i neutrališe neprijatne mirise. Veš nakon sušenja nema miris sirćeta – ostaje samo osjećaj svježine.
Najveća "tajna" zapravo nije u sastojcima, već u sušenju. Veš se suši napolju, na suncu i svježem vazduhu. Sunčeva svjetlost prirodno dezinfikuje tkaninu i daje joj specifičan, čist miris koji može da traje danima.
U nekim manastirima dodaju i nekoliko kapi eteričnih ulja u vodu za ispiranje – najčešće lavandu ili ruzmarin – ali u vrlo malim količinama, tek da ostane blag trag mirisa.
Za uklanjanje mrlja koriste se potpuno prirodna sredstva: limunov sok za izbjeljivanje i so ili soda za skidanje fleka. Ova kombinacija pomaže da se odjeća očisti bez oštećenja vlakana.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Savjeti
2 d0
Savjeti
4 d0
Najnovije
10
01
09
59
09
53
09
50
09
46
Trenutno na programu