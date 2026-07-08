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Kako monahinje peru veš: Bez trunke hemije, ova namirnica im mijenja omekšivač

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 08:58

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Монахиња
Foto: MONICA SOSA CORTEZ / Pexels

U mnogim manastirima i danas se njeguje stari način pranja veša – bez industrijskih deterdženata i vještačkih mirisa. Umjesto toga, koriste se prirodni sastojci koji čiste temeljno, ali i ostavljaju dugotrajan, blag miris.

Kako monahinje peru veš?

Njihov pristup nije nikakva misterija, već spoj tradicije i praktičnosti.

Osnova svega – prirodni sapun i soda

Umjesto kupovnih praškova, monahinje koriste jednostavnu kombinaciju: prirodni sapun (najčešće biljni) i sodu za pranje. Sapun se renda ili topi u vodi, dok soda pomaže da se uklone masnoće i omekša voda, što omogućava bolje pranje.

Ova mješavina čisti odjeću bez agresivnih hemikalija, a pritom ne oštećuje tkaninu.

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Sirće kao prirodni omekšivač

Umjesto klasičnih omekšivača, koristi se alkoholno sirće. Ono uklanja ostatke sapuna, omekšava tkaninu i neutrališe neprijatne mirise. Veš nakon sušenja nema miris sirćeta – ostaje samo osjećaj svježine.

Trik za dugotrajan miris – sunce i vazduh

Najveća "tajna" zapravo nije u sastojcima, već u sušenju. Veš se suši napolju, na suncu i svježem vazduhu. Sunčeva svjetlost prirodno dezinfikuje tkaninu i daje joj specifičan, čist miris koji može da traje danima.

U nekim manastirima dodaju i nekoliko kapi eteričnih ulja u vodu za ispiranje – najčešće lavandu ili ruzmarin – ali u vrlo malim količinama, tek da ostane blag trag mirisa.

Za tvrdokorne fleke – limun i so

Za uklanjanje mrlja koriste se potpuno prirodna sredstva: limunov sok za izbjeljivanje i so ili soda za skidanje fleka. Ova kombinacija pomaže da se odjeća očisti bez oštećenja vlakana.

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Monah

pranje veša

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