Staro vjerovanje: Ako mačka iznenada uradi ovo u vašoj blizini, stiže novac

Autor:ATV redakcija
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Maneki-neko, ona bijela mačka sa podignutom šapom u kineskim restoranima, stara je preko 150 godina, a ista ideja živi i u srpskim selima.
Vjerovanja o mačkama tvrde jednu konkretnu stvar: kad vaša maca sedne kraj vas i energično počne da tare levo uvo šapom, uskoro stiže novac ili gost sa dobrim vestima. Zvuči kao babska priča. Ali priča putuje od Balkana do Japana, a to nije slučajnost.
Leva strana tela u mnogim narodnim tumačenjima veže se za primanje, a desna za davanje. Zato staro praznoverje o mačkama kaže da leva šapa preko levog uveta "doziva" ono što dolazi ka kući, a to su gosti, pisma i pare. U Vojvodini se govorilo da mačka koja pere lice "sprema kuću za goste", pa su domaćice odmah bacale pogled kroz prozor da vide ko stiže drumom.
Japanska figura sa mahalicom nije nasumična. Mačka koja podiže levu šapu, po tradiciji iz perioda Edo, priziva ljude i mušterije, dok desna šapa priziva novac i sreću. Vlasnici radnji u Tokiju i danas biraju model prema tome šta im treba te godine. Ta ista logika, leva strana vuče goste ka kući, provlači se kroz naša sela i japanske izloge, a da jedni za druge nikad nisu čuli, piše Glas Srpske.
Isto verovanje niklo je nezavisno na dva kraja sveta: leva šapa preko lica znači da neko, ili nešto, dolazi ka vama.
Mačka pere uvo iz sasvim prizemnog razloga, a to je njena higijena i regulacija mirisa. Češće to radi kad se promeni vlažnost vazduha ili pritisak, pa su stari ljudi vremenom povezali intenzivno umivanje sa dolaskom kiše i "promene". Odatle korak do "stiže gost" bio je kratak. Mačke provedu skoro polovinu budnog dana umivajući se, tako da statistika radi u korist verovanja.
Ne, ali razumete zašto se verovanje održalo. Ljudi pamte ono što se poklopilo, a zaboravljaju stotinu puta kad se ništa nije desilo. Taj mehanizam zove se pristrasnost potvrde, i on hrani skoro sve narodna verovanja ovog tipa. Mačka opere uvo, sutradan svrati komšinica sa pitom, i priča dobije još jedan dokaz.
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