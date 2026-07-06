Staro vjerovanje: Ako mačka iznenada uradi ovo u vašoj blizini, stiže novac

Maneki-neko, ona bijela mačka sa podignutom šapom u kineskim restoranima, stara je preko 150 godina, a ista ideja živi i u srpskim selima.

Vjerovanja o mačkama tvrde jednu konkretnu stvar: kad vaša maca sedne kraj vas i energično počne da tare levo uvo šapom, uskoro stiže novac ili gost sa dobrim vestima. Zvuči kao babska priča. Ali priča putuje od Balkana do Japana, a to nije slučajnost.

Zašto baš levo uvo, a ne desno

Leva strana tela u mnogim narodnim tumačenjima veže se za primanje, a desna za davanje. Zato staro praznoverje o mačkama kaže da leva šapa preko levog uveta "doziva" ono što dolazi ka kući, a to su gosti, pisma i pare. U Vojvodini se govorilo da mačka koja pere lice "sprema kuću za goste", pa su domaćice odmah bacale pogled kroz prozor da vide ko stiže drumom.

Maneki-neko: Mačka koja diže baš levu šapu

Japanska figura sa mahalicom nije nasumična. Mačka koja podiže levu šapu, po tradiciji iz perioda Edo, priziva ljude i mušterije, dok desna šapa priziva novac i sreću. Vlasnici radnji u Tokiju i danas biraju model prema tome šta im treba te godine. Ta ista logika, leva strana vuče goste ka kući, provlači se kroz naša sela i japanske izloge, a da jedni za druge nikad nisu čuli, piše Glas Srpske.

Isto verovanje niklo je nezavisno na dva kraja sveta: leva šapa preko lica znači da neko, ili nešto, dolazi ka vama.

A šta mačka zaista radi tom šapom?

Mačka pere uvo iz sasvim prizemnog razloga, a to je njena higijena i regulacija mirisa. Češće to radi kad se promeni vlažnost vazduha ili pritisak, pa su stari ljudi vremenom povezali intenzivno umivanje sa dolaskom kiše i "promene". Odatle korak do "stiže gost" bio je kratak. Mačke provedu skoro polovinu budnog dana umivajući se, tako da statistika radi u korist verovanja.

Znači li to da treba da čekate pare?

Ne, ali razumete zašto se verovanje održalo. Ljudi pamte ono što se poklopilo, a zaboravljaju stotinu puta kad se ništa nije desilo. Taj mehanizam zove se pristrasnost potvrde, i on hrani skoro sve narodna verovanja ovog tipa. Mačka opere uvo, sutradan svrati komšinica sa pitom, i priča dobije još jedan dokaz.