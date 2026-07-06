Povlači se popularna kobasica: Izaziva ozbiljne bolesti - otkazuju i bubrezi

Okrug Getingen u Njemačkoj i zvanična državna platforma za povlačenje hrane izdali su hitno upozorenje građanima da ne konzumiraju određene sirove kobasice proizvođača "Fleisšvaren Valuf", zbog prisutne bakterija koja može da izazove ozbiljne vrste bolesti kod ljudi.

Značajan dio kontaminiranih proizvoda bio je u prodaji u prodavnicama velikog trgovačkog lanca Reve, a razlog za povlačenje je prisustvo izuzetno opasnih mikroorganizama, saopštava platforma Lebensmitelvarnung.de.

Tokom redovnih kontrola, u uzorcima iz dnevne proizvodnje otkrivena je Ešerihija koli (STEC), koja proizvodi šigatoksin, poznatija pod medicinskim nazivom EHEC.

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Ova specifična varijanta bakterije proizvodi snažan ćelijski toksin (šigatoksin) koji može izazvati izuzetno ozbiljne bolesti kod ljudi, prenosi Informer.