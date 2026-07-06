Logo

Povlači se popularna kobasica: Izaziva ozbiljne bolesti - otkazuju i bubrezi

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 10:46

Komentari:

0
Кобасице припрема храна пржење
Foto: Pexel/ Vidal Balielo Jr.

Okrug Getingen u Njemačkoj i zvanična državna platforma za povlačenje hrane izdali su hitno upozorenje građanima da ne konzumiraju određene sirove kobasice proizvođača "Fleisšvaren Valuf", zbog prisutne bakterija koja može da izazove ozbiljne vrste bolesti kod ljudi.

Značajan dio kontaminiranih proizvoda bio je u prodaji u prodavnicama velikog trgovačkog lanca Reve, a razlog za povlačenje je prisustvo izuzetno opasnih mikroorganizama, saopštava platforma Lebensmitelvarnung.de.

Tokom redovnih kontrola, u uzorcima iz dnevne proizvodnje otkrivena je Ešerihija koli (STEC), koja proizvodi šigatoksin, poznatija pod medicinskim nazivom EHEC.

илу-избори-23012026

BiH

Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi

Ova specifična varijanta bakterije proizvodi snažan ćelijski toksin (šigatoksin) koji može izazvati izuzetno ozbiljne bolesti kod ljudi, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

kobasice

Hrana

ešerihija koli

bakterija

Komentari (0)

Pročitajte više

Гласачки листић

BiH

Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi

1 h

0
Неће бити лако: Објављена прогноза за љето и јесен

Društvo

Neće biti lako: Objavljena prognoza za ljeto i jesen

1 h

0
Лада

Auto-moto

Cijena noćna mora: Prodaje se posebna Lada stara 45 godina

1 h

0
Тодор Вујин из Трна

Zdravlje

Budimo humani: Pozovite 17115 i pomozite malom Todoru iz Trna

1 h

0

Više iz rubrike

Младић са руксаком на рамену стоји испред излога.

Ekonomija

Nova pravila u EU: Spremaju se ogromne promjene na policama marketa

1 h

0
Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача

Ekonomija

Srbija preusmjerila Srpskoj više od 19 miliona KM za gradnju auto-puta

4 h

3
Домаће лубенице

Ekonomija

Domaće lubenice uskoro na tezgama

16 h

0
Нових 150 радних мјеста: Компанија ускоро сели производњу из Турске у Српску

Ekonomija

Novih 150 radnih mjesta: Kompanija uskoro seli proizvodnju iz Turske u Srpsku

18 h

0

  • Najnovije

11

50

EUFA žestoko udarila na FIFA: Prešli ste crvenu liniju

11

44

Janik Siner brutalno zagrmio: Oštro odgovorio novinaru

11

43

Gasili grijanje i jeli iz posuda: Svi im se smijali, a sada su milioneri

11

39

Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

11

39

Srbin stao u pogrešnu kolonu na granici sa Hrvatskom, odmah kažnjen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima