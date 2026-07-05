Novih 150 radnih mjesta: Kompanija uskoro seli proizvodnju iz Turske u Srpsku

Izraelska kompanija koja se bavi proizvodnjom sanitarne opreme izmjestiće proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku, gdje privodi kraju realizaciju investicije vrijedne oko 15 miliona evra.

Otvaranje proizvodnog pogona u Gradišci očekuje se u naredna dva mjeseca, a projekt bi u konačnici trebao osigurati između 120 i 150 novih radnih mjesta.

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Predsjednik Privredne komore entiteta Republike Srpske Goran Račić izjavio je za "Nezavisne" da je riječ o jednoj od značajnijih stranih investicija u proizvodni sektor u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, nova fabrika biće specijalizovana za proizvodnju sanitarija i kupaonske opreme namijenjene izvozu na međunarodna tržišta.

“Vrijednost investicije procjenjuje se na oko 15 miliona evra, a kompletna proizvodnja biće usmjerena na izvoz. Očekujemo da će u završnoj fazi biti zaposleno između 120 i 150 radnika” kazao je Račić.

Kako je potvrđeno, građevinski radovi na objektu su završeni, dok je u toku montaža proizvodnih linija i instaliranje savremene opreme potrebne za početak rada fabrike.

Već završen konkurs za prijem radnika

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić izjavio je da je konkurs za prijem radnika već okončan te da je u toku obuka zaposlenih kako bi proizvodnja mogla početi odmah nakon završetka instalacije opreme.

U prvoj fazi rada posao bi trebalo dobiti između 80 i 100 radnika, dok će se broj zaposlenih povećavati u skladu s rastom proizvodnih kapaciteta.

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Dolazak novog investitora dodatno potvrđuje trend rasta privrednih aktivnosti u Gradišci, koja je posljednjih godina privukla više domaćih i stranih investicija zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, razvijenoj saobraćajnoj infrastrukturi i blizini tržišta Evropske unije.

Prema podacima lokalne uprave, broj zaposlenih u Gradišci povećan je za oko 2.300 u odnosu na kraj 2019. godine, uprkos izazovima koje su donijele pandemija i globalna ekonomska kretanja.

Predstavnici lokalnih vlasti očekuju da će nova investicija dodatno ojačati industrijsku proizvodnju i izvoz, ali i otvoriti mogućnosti za razvoj domaćih dobavljača i pratećih djelatnosti koje će biti uključene u proizvodni lanac novog pogona.