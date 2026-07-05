Novih 150 radnih mjesta: Kompanija uskoro seli proizvodnju iz Turske u Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Izraelska kompanija koja se bavi proizvodnjom sanitarne opreme izmjestiće proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku, gdje privodi kraju realizaciju investicije vrijedne oko 15 miliona evra.
Otvaranje proizvodnog pogona u Gradišci očekuje se u naredna dva mjeseca, a projekt bi u konačnici trebao osigurati između 120 i 150 novih radnih mjesta.
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Predsjednik Privredne komore entiteta Republike Srpske Goran Račić izjavio je za "Nezavisne" da je riječ o jednoj od značajnijih stranih investicija u proizvodni sektor u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim riječima, nova fabrika biće specijalizovana za proizvodnju sanitarija i kupaonske opreme namijenjene izvozu na međunarodna tržišta.
“Vrijednost investicije procjenjuje se na oko 15 miliona evra, a kompletna proizvodnja biće usmjerena na izvoz. Očekujemo da će u završnoj fazi biti zaposleno između 120 i 150 radnika” kazao je Račić.
Kako je potvrđeno, građevinski radovi na objektu su završeni, dok je u toku montaža proizvodnih linija i instaliranje savremene opreme potrebne za početak rada fabrike.
Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić izjavio je da je konkurs za prijem radnika već okončan te da je u toku obuka zaposlenih kako bi proizvodnja mogla početi odmah nakon završetka instalacije opreme.
U prvoj fazi rada posao bi trebalo dobiti između 80 i 100 radnika, dok će se broj zaposlenih povećavati u skladu s rastom proizvodnih kapaciteta.
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Dolazak novog investitora dodatno potvrđuje trend rasta privrednih aktivnosti u Gradišci, koja je posljednjih godina privukla više domaćih i stranih investicija zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, razvijenoj saobraćajnoj infrastrukturi i blizini tržišta Evropske unije.
Prema podacima lokalne uprave, broj zaposlenih u Gradišci povećan je za oko 2.300 u odnosu na kraj 2019. godine, uprkos izazovima koje su donijele pandemija i globalna ekonomska kretanja.
Predstavnici lokalnih vlasti očekuju da će nova investicija dodatno ojačati industrijsku proizvodnju i izvoz, ali i otvoriti mogućnosti za razvoj domaćih dobavljača i pratećih djelatnosti koje će biti uključene u proizvodni lanac novog pogona.
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