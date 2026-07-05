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Đoković izgubio živce i na sav glas psovao na srpskom

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 17:47

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Новак Ђоковић Вимблдон 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Novak Đoković u 4. kolu (osmina finala) Vimbldona igra protiv Romana Safijulina.

Srpski as je 8. na ATP listi, dok se Rus nalazi tek na 132. poziciji.

Đoković vodi sa 2:1 u setovima, ali se žestoko iznervirao u trećem setu.

Propustio je priliku da možda i prelomi meč, što je teško podnio.

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Novak je izgubio živce i glasno psovao na srpskom jer nije mogao da vjeruje šta mu se dešava u momentima kada ima dominaciju, vidjeli smo ga ponovo na travi, a onda je iskalio bijes i dobio opomenu, prenosi "Kurir".

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Novak Đoković

Vimbldon

Vimbldon 2026

Roman Safijulin

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