Đoković izgubio živce i na sav glas psovao na srpskom

Autor:ATV redakcija
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Novak Đoković u 4. kolu (osmina finala) Vimbldona igra protiv Romana Safijulina.
Srpski as je 8. na ATP listi, dok se Rus nalazi tek na 132. poziciji.
Đoković vodi sa 2:1 u setovima, ali se žestoko iznervirao u trećem setu.
Propustio je priliku da možda i prelomi meč, što je teško podnio.
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Novak je izgubio živce i glasno psovao na srpskom jer nije mogao da vjeruje šta mu se dešava u momentima kada ima dominaciju, vidjeli smo ga ponovo na travi, a onda je iskalio bijes i dobio opomenu, prenosi "Kurir".
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