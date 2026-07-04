Poznato kada Đoković izlazi na megdan Safijulinu

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković saznao je danas svoj termin meča osmine finala Vimbldona protiv Romana Safijulina iz Rusije.

Dobra vijest je da ćemo našeg asa gledati na Centralnom terenu.

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Srpski teniser dobio je relativno pogodan termin, pošto neće zavisiti od drugih mečeva i biće prvi na Centralnom terenu u nedjelju poslije podne.

To automatski znači da ćemo Novaka Đokovića i Romana Safijulina gledati od 14.30 časova po srednjeevropskom vremenu, odnosno sat ranije po lokalnom u Londonu. Ono što jedino može da bude problem je nešto toplije vrijeme u britanskoj prijestonici i 28 stepeni koji se prognoziraju u tom periodu.

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Odmah nakon Novaka, na Centralnom terenu će biti i Arina Sabalenka, koja se sastaje sa Naomi Osakom, a za kraj programa ćemo pratiti i meč Janika Sinera i Šintara Močizukija, što će reći da će Japanci imati dva predstavnika ove nedjelje na velikoj sceni.

Potencijalni protivnici Novaka u četvrtfinalu, Feliks Ože Alijasim i Alehandro Davidovič Fokina igraće drugi meč na Terenu br. 1.

(Telegraf)