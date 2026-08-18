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Kina otvorila put koji mijenja sve: Do Evrope stižu dvostruko brže, Tramp već digao uzbunu

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 22:41

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Кина отворила пут који мијења све: До Европе стижу двоструко брже, Трамп већ дигао узбуну
Foto: Envato/a_medvedkov

Kineski teretni brod „Dubai tauer“ (Dubai Tower) isplovio je iz luke Ningbo-Džoušan, čime je otvorena prva redovna linija ovog tipa, kojom će roba „arktičkom rutom“ za dvostruko manje vremena stizati do Evrope. Globalno zagrijavanje otvorilo je mogućnost da ovaj 7.400 kilometara dug pomorski put, koji prolazi pored Grenlanda, postane „Suecki kanal 21. vijeka“. Tramp je još početkom godine podigao uzbunu zbog navodne „najezde kineskih brodova“.

Jednom sedmično, počevši od 15. avgusta, uspostavljena je pomorska linija kojom će kineska kompanija „Si ledžend“ (Sea Legend) prevoziti robu iz luke Ningbo-Džoušan do evropskih luka za 20 dana, odnosno dvostruko brže od tradicionalnih pomorskih puteva koji vode kroz Suecki kanal ili oko Rta dobre nade.

Kinezi su ovu rutu „probili“ početkom godine, kada je brod „Istanbul bridž“ (Istanbul Bridge) do Velike Britanije, uprkos lošem vremenu, doplovio za 20 dana, čime su postavljene osnove novog pomorskog puta, daleko od problema koje su prouzrokovali sukobi na Bliskom istoku.

Арктичка рута
Arktička ruta
AI/ChatGPT

Istovremeno, ova ruta dio je „Polarnog puta svile“, koji su kineske vlasti još prije bezmalo deset godina definisale kao strateški važan put za izvoz robe na Zapad.

Osim Kineza, i ostale brodarske kompanije preusmjeravaju transport ka arktičkoj ruti, kojom je prošle godine prošlo dvadesetak teretnih brodova. Zapadni izvori tvrde da većina tih brodova pripada ruskoj „tajnoj floti“ tankera, koji na ovaj način zaobilaze sankcije.

Теретни брод
Teretni brod
Envato/kckate16

Dozvole za prolazak ovom rutom izdala je ruska kompanija „Rosatom“, koja obezbjeđuje i atomske ledolomce koji krče put teretnim brodovima.

Trampova uzbuna

Američki predsjednik Donald Tramp je, odmah zatim, upozorio da su vode oko Grenlanda „preplavljene“ kineskim brodovima, predstavljajući ovaj događaj kao dodatni razlog za preuzimanje kontrole nad ovom teritorijom.

Доналд Трамп
Donald Tramp
Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

„To je sada strateško pitanje. Grenland je preplavljen kineskim i ruskim brodovima. Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosti, a Danska to ne može da uradi“, rekao je Tramp.

Danska je odbacila Trampove tvrdnje, navodeći da nema govora o invaziji kineskih ratnih brodova, ali da su Sjedinjene Američke Države više nego dobrodošle da investiraju u Grenland.

I lokalne, grenlandske vlasti pridružile su se ovom pozivu, tražeći da se o daljem razvoju situacije strane dogovore na trojnom sastanku zvaničnika SAD, Danske i Grenlanda.

Kinezi su, pak, pozvali Trampa da prestane da priziva izmišljenu „kinesku prijetnju, kako bi stvorio preduslove za sebične interese“.

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Tagovi :

Kina

Arktička ruta

Grenland

Donald Tramp

Polarni put svile

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