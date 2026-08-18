Brazil pronašao naftu

Brazilski predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva pozdravio je otkriće nafte u blizini ušća rijeke Amazon. Nakon što je brazilska državna naftna kompanija Petrobras objavila da je pronašla naftu, izjavio je da bi to moglo biti „pasoš za budućnost zemlje“.

Njegovu odluku da dozvoli istražno bušenje na području poznatom kao brazilski ekvatorijalni pojas žestoko su kritikovali ekolozi, koji su upozorili da bi eventualno izlijevanje nafte moglo uništiti tamošnji ekosistem.

Lula, koji se kandiduje za još jedan četvorogodišnji mandat na izborima zakazanim za oktobar, naglasio je da je i dalje posvećen postepenom ukidanju fosilnih goriva kako bi se ograničile klimatske promjene, prenosi Bi-Bi-Si.

Strah od eventualne nesreće

Nafta je pronađena u moru, oko 175 kilometara od obale brazilske savezne države Amape, ali još nije poznato kolike su rezerve. Takođe, još nije poznato da li bi vađenje nafte, koja se nalazi na dubini od 2.886 metara, bilo komercijalno isplativo.

Ekolozi su upozorili da je područje u kojem se sprovodi istražno bušenje izuzetno bogato biodiverzitetom. Strahuju da bi eventualna nesreća mogla ugroziti obližnje grebene, ali i da bi morske struje mogle odnijeti izlivenu naftu prema obalnim močvarama bogatim divljim životinjama.

„Ovo je pitanje nacionalnog suvereniteta. Nijedna zemlja koja ima naftu ovakvog kvaliteta neće dozvoliti da joj se iko miješa“, uzvratio je Lula.

Šefica Petrobrasa: Otkriće potvrđuje naš optimizam

Petrobras je u oktobru 2025. počeo istražno bušenje na velikoj dubini na tom području. Izvršna direktorica kompanije Magda Šambrijar kazala je da otkriće potvrđuje da je Petrobrasov „optimizam“ u pogledu pronalaska nafte u brazilskom ekvatorijalnom pojasu bio opravdan. Dodala je da je kompanija posvećena „obezbjeđivanju energetske sigurnosti zemlje“.

Predsjednik Lula tvrdi da su prihodi od nafte potrebni za finansiranje brazilske tranzicije prema nefosilnim izvorima energije.

„Ne odustajem od nastojanja da dočekam dan kada nam fosilna goriva više neće biti potrebna, jer će Brazil i dalje biti predvodnik u inovacijama u oblasti biogoriva i ostaće velika sila u oblasti obnovljive energije“, najavio je.

Ljudi su se već počeli doseljavati

Ekolozi su bili zgroženi kada je Lula objavio da je Petrobrasu dao dozvolu za početak istražnog bušenja, samo nekoliko sedmica prije prošlogodišnje klimatske konferencije COP30, čiji je domaćin bio Brazil.

Predsjednik se juče osvrnuo na tadašnje negodovanje, posebno izdvojivši protivljenje iz Evrope.

„Mnogi ljudi nisu htjeli da objavim da je Petrobras dobio dozvolu jer su govorili da će se Evropljani naljutiti. Odlučio sam da objavim da namjeravamo da sprovodimo istražno bušenje prije COP-a jer su interesi naše zemlje i naše kompanije bili ugroženi“, naveo je.

Mogućnost pronalaska nafte uz obalu već je podstakla razvoj najbližeg grada. Prema lokalnim vlastima, u Ojapokiju, u saveznoj državi Amapa, nada u nova radna mjesta i prilike dovela je do priliva ljudi.

(Indeks)