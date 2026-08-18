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U Rusiji izvedena prva operacija zamjene kuka pomoću autonomnog robotskog sistema

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 18:00

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Операција
Foto: pexels/DΛVΞ GΛRCIΛ

Hirurzi u moskovskoj bolnici Saveljeva izveli su prvu operaciju zamjene kuka u Rusiji uz pomoć autonomnog robotskog sistema "kjuvis hip", izjavila je novinarima zamjenik gradonačelnika Moskve za socijalni razvoj Anastasija Rakova.

"Robot-hirurg nije zamijenio hirurga, već je djelovao kao visokoprecizni asistent. Naši stručnjaci uspješno su obavili procedure kod dva pacijenta, koji se sada oporavljaju i već mogu samostalno da hodaju", rekla je Rakova.

Ona je navela da su hirurzi ugradili proteze sa maksimalnom preciznošću, prilagođavajući postupak individualnoj anatomiji svakog pacijenta.

Prema njenim riječima, ljekari su koristili snimke kompjuterizovane tomografije /CT/ za izradu trodimenzionalnih modela zglobova pacijenata i pripremu individualnih planova operacije, prenosi Srna.

"Ljekari planiraju da do kraja ove godine u Moskvi izvedu oko 1.000 složenih operacija zamjene zglobova uz pomoć različitih hirurških robota", dodala je Rakova.

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Operacija

Rusija

Robot

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Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

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