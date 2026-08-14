Ove zime čeka vas "zamrzavanje": Rusi žestoko udarili po ukrajinskim lukama i brodovima

Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da nanose udare po lučkoj infrastrukturi i brodovima Ukrajine koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Uveče 13. avgusta, udarnim bespilotnim letjelicama u vodama Crnog mora, jugozapadno od Nikolajeva, pogođena su dva morska tegljača, koja su bila angažovana u pratnji morskih teretnih brodova za rasuti teret sa zapadnim naoružanjem za Oružane snage Ukrajine do ukrajinskih luka", navodi se u saopštenju.

Pored toga, tokom noći 14. avgusta, udarnim bespilotnim letjelicama pogođena je željeznička stanica u luci Izmail, koja se koristi za utovar, skladištenje i transport vojnog tereta i goriva za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

Takođe, Ministarstvo odbrane Rusije obećalo je ukrajinskim vojnicima predstojeće zime "zamrzavanje".

"Zimi vas očekuje 'zamrzavanje'", poručili su, a uz tu poruku je objavljena slika na kojoj su prikazana tri udarna drona-kamikaza "geranj-4 siker" kako lete nebom, uz natpis "kao grom iz vedra neba".