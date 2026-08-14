Tragičan kraj tužne bokserske priče: Preminuo legendarni Pričard Kolon

Nekadašnji portorikanski bokser Pričard Kolon preminuo je u 33. godini, više od decenije nakon teške povrede mozga koja mu je zauvijek promijenila život. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov otac Ričard, koji se emotivnom porukom oprostio od sina.

Kolon je svojevremeno važio za jednog od najperspektivnijih mladih boksera. U oktobru 2015. godine ušao je u meč protiv Terela Vilijamsa sa savršenim profesionalnim učinkom od 16 pobjeda, od kojih je 13 ostvario nokautom. Imao je samo 23 godine i predviđala mu se velika karijera.

Međutim, upravo je taj meč označio početak njegove životne tragedije. Tokom borbe primio je više udaraca u potiljak, a nakon devete runde njegovo stanje počelo je dramatično da se pogoršava. U svlačionici je osjetio vrtoglavicu, povraćao je i potom se srušio.

Hitno je prebačen u bolnicu, gdje je ustanovljeno krvarenje u mozgu. Ljekari su ga operisali, ali je Kolon nakon toga proveo čak 221 dan u komi.

Iako se probudio, posljedice povrede bile su ogromne. Više nije mogao normalno da govori i hoda, zbog čega mu je bila potrebna konstantna pomoć. Njegova porodica je narednih godina bila potpuno posvećena rehabilitaciji, a Kolon je vremenom pokazivao određene znake napretka i koristio specijalizovanu tehnologiju za komunikaciju.

Njegov slučaj pokrenuo je i veliku raspravu o bezbjednosti u boksu, dok je porodica 2017. godine podnijela tužbu vrijednu više od 50 miliona dolara, tvrdeći da je bilo propusta u pružanju medicinske pomoći.

Karijera koja je trebalo da ga odvede ka najvećoj sceni tako je završena praktično preko noći. Kolon je do kobnog meča bio neporažen, a njegov prvi poraz u profesionalnom ringu ujedno je bio i posljednji nastup.