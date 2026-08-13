Ipak ništa od polufinala Lane Pudar na 100 delfin

Najbolja BiH plivačica Lana Pudar ipak neće nastupiti u polufinalu Evropskog prvenstva u Parizu na 100 metara delfin.

Lana Pudar je nastupila u petoj kvalifikacionoj grupi, u kojoj je prošla kao peta s vremenom 58.45. Ostvareno vrijeme bilo je dovoljno za plasman među najbolje takmičarke i nastavak borbe za mjesto u finalu. Polufinalna trka na programu je večeras.

Međutim prema navodima njeno matičnog kluba iz Mostara, Lana večeras u polufinalu neće nastupati.

"Stručni tim, u dogovoru sa Lanom, donio je odluku da ne nastupi u večerašnjem polufinalu na 100 metara delfin. Odluka je donesena imajući u vidu kompletan raspored prvenstva i prioritet koji za Lanu predstavlja 200 metara delfin", navode iz plivačkog kluba Orka Mostar.

Kako navode, Lana je u prethodnom periodu imala ozbiljno narušen kontinuitet treninga uključujući i višemjesečna graničenja u radu nogu zbog problema sa skočnim zglobom.

Podsjetimo, jutros je najbolja BiH plivačica Lana Pudar izborila plasman u polufinale discipline 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu.