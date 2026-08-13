Problemi za Evropu pred zimu: Rekordno niske rezerve gasa u skladištima

Rezerve gasa u evropskim skladištima već su za 13, 4 milijardi kubnih metara manje nego prije godinu dana, pokazuju podaci Asocijacije evropskih operatera gasne infrastrukture od 11 avgusta.

Odnosno, rezerve su pale na 59,32 odsto, što je za 17,23 procentnih poena niže od prosjeka za taj datum u posljednjih pet godina.

Od početka mjeseca jaz u odnosu na prošlogodišnji nivo povećao za 1,4 milijarde kubnih metara, a od početka ljeta za 5,2 milijarde kubnih metara.

Popunjavanje skladišta odvija se veoma sporo, pri tome se na primer gas povlači od 3. avgusta iz jedinog skladišta u baltičkim državama, postrojenja Inčukalns, koje je popunjeno samo 45, 5 odsto svog kapaciteta.

Nivoi zaliha prirodnog gasa u Evropi predstavljaju ključni pokazatelj za globalno tržište gasa.

Ukupan kapacitet sistema za skladištenje u EU iznosi 109 milijardi kubnih metara gasa. Evropa je postala najveći uvoznik na globalnom tržištu tečnog prirodnog gasa, prenosi Sputnjik.