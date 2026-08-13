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Drama na željezničkoj stanici: Pronađen sumnjiv predmet

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 16:03

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Voz Zeljeznicka stanica
Foto: Pexels/Paul IJsendoorn

Specijalizovane ekipe za uklanjanje eksplozivnih naprava hitno su upućene na željezničku stanicu u njemačkom gradu Trojhtlingenu, nakon što je na šinama pronađen predmet za koji se sumnja da je bomba.

Policija je odmah ogradila kompletno područje i evakuisala okolne objekte, dok je željeznički saobraćaj kroz ovaj grad, koji se nalazi oko 145 kilometara sjeverozapadno od Minhena, potpuno obustavljen. Građanima je upućen apel da izbjegavaju ovo područje dok traje detaljan pregled.

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"Iz predostrožnosti se evakuišu pojedini direktno ugroženi objekti. Interventne ekipe su na terenu, a sumnja da je riječ o potencijalno eksplozivnoj napravi još nije otklonjena", saopštila je policija na društvenoj mreži Iks, dodajući da su u toku analize rendgenskih snimaka spornog predmeta.

Ova vanredna situacija dolazi samo nekoliko dana nakon incidenta na aerodromu Lajpcig/Hale, gdje je u blizini ukrajinskog teretnog aviona "Antonov" pronađen dron sa eksplozivom i detonatorom, zbog čega su njemačke službe bezbjednosti u stanju povećane pripravnosti, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Bomba

željeznica

Njemačka

Crna hronika svijet

evakuacija

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