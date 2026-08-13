Vic dana: Ko je kažnjen, Mujo ili Haso

Autor:ATV redakcija
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Išli Mujo i Haso ulicom, a Mujo na biciklu.
Nakon nekog vremena naiđe policajac i zaustavi Muju i kaže mu:
"E gledaj ti bicikla, prava krntija, moram te kazniti, nemaš svetla, to je 30, nemaš pedala, to je 25, nemaš kočnice, to je 50, eeeee... to je ukupno 105 maraka, plaćaj!"
A Mujo se samo nasmeja. Policajac će:
"Šta se smeješ, 105 maraka je puno!
Mujo će:
"Šta mene briga, ovo je Hasin bicikl..."
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