Vic dana: Rakija za braću

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...

I tako danima...

Pita ga konobar:

"Izvini, a zašto stalno 3 radže?"

"Imam brata jednog u Australiji, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog".

Poslije mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...

Pita konobar:

"Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?"

"Ma jok... Sve je OK, nego sam ja prestao da pijem!"