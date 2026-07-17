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Vic dana: Rakija za braću

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 18:57

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Виц дана: Ракија за браћу
Foto: Tanjug

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...

I tako danima...

Pita ga konobar:

"Izvini, a zašto stalno 3 radže?"

"Imam brata jednog u Australiji, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog".

Poslije mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...

Pita konobar:

"Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?"

"Ma jok... Sve je OK, nego sam ja prestao da pijem!"

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Vic dana

Vicevi

rakija

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