Vic dana: Rakija za braću

Autor:ATV redakcija
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Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
"Izvini, a zašto stalno 3 radže?"
"Imam brata jednog u Australiji, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog".
Poslije mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
"Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?"
"Ma jok... Sve je OK, nego sam ja prestao da pijem!"
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