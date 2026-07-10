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Vic dana: Traži oca na izborima

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 09:35

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Виц дана: Тражи оца на изборима
Foto: ATV

Došao čovjek na biračko mjesto, da glasa.

Po završenom glasanju, zatraži od ljudi iz komisije da mu daju stolicu da sjedne.

"Izvolite stolicu, da li Vam je dobro, gospodine?"

"Ma dobro mi je, samo hoću da sačekam oca da dođe na glasanje".

"Pa doći će Vam otac kući nakon što glasa".

"On ne dolazi kući, evo ima već 10 godina jer je umro, ali redovno izlazi na izbore, pa rekoh da ga vidim...", reče čovjek.

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