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Opština u Srpskoj poklanja steone junice

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 10:22

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Општина у Српској поклања стеоне јунице

U Bratuncu je do 30. jula otvoren javni poziv za dodjelu 16 steonih junica u okviru projekta "Podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica iz ruralnih sredina i mladima kroz stočarsku proizvodnju".

Cilj ovog projekta je unapređenje stočarstva, jačanje poljoprivrednih gazdinstava i poboljšanje ekonomskog položaja porodica sa područja opštine Bratunac, objavljeno je na sajtu Opštinske uprave.

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Pravo učešća na javnom pozivu, koji je opština Bratunac objavila u saradnji sa Muslim Ejd asocijacijom, imaju sva lica koja ispunjavaju propisane uslove, a prednost imaju nezaposlena lica, porodice i mladi, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Junice

Bratunac

Poljoprivreda

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