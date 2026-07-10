Opština u Srpskoj poklanja steone junice

U Bratuncu je do 30. jula otvoren javni poziv za dodjelu 16 steonih junica u okviru projekta "Podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica iz ruralnih sredina i mladima kroz stočarsku proizvodnju".

Cilj ovog projekta je unapređenje stočarstva, jačanje poljoprivrednih gazdinstava i poboljšanje ekonomskog položaja porodica sa područja opštine Bratunac, objavljeno je na sajtu Opštinske uprave. Banja Luka Banjalučko naselje svako malo pod vodom, djeca se penju na ogradu da prođu Pravo učešća na javnom pozivu, koji je opština Bratunac objavila u saradnji sa Muslim Ejd asocijacijom, imaju sva lica koja ispunjavaju propisane uslove, a prednost imaju nezaposlena lica, porodice i mladi, prenosi "Srna".

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