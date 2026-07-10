Logo

Uhapšen seksualni manijak iz Ugljevika, eksplicitnim snimcima uznemiravao žene

Autor:

Ognjen Matavulj
10.07.2026 10:59

Komentari:

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Tuzlanska policija uhapsila je D.L. (35) iz Ugljevika zbog sumnje da je seksualno uznemiravao više žena sa područja Tuzle, kojima je putem aplikacije Viber konstanto slao seksualno eksplicitan sadržaj!

Kako je saopštio MUP Tuzlanskog kantona istražioci Odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminala istragu su pokrenuli na osnovu prijava više žena s područja Tuzle za seksualno uznemiravanje i psihičko nasilje.

Radeći na rasvjetljavanju počinjenih krivičnih djela i otkrivanju počinioca policijski službenici su u saradnji sa MUP-om Republike Srpske i MUP-om Zapadno-hercegovačkog kantona izvršili pretrese na području Ugljevika i Gruda, koje koristi D.L. koji je tom prilikom uhapšen.

”Osumnjičeni D.L. je putem aplikacije Viber sa više različitih telefonskih brojeva, u više navrata od maja do jula 2026. godine kontinuirano ženskim osobama upućivao veći broj poruka seksualno eksplicitnih sadržaja, fotografija i videozapisa, što je kod oštećenih izazvalo osjećaj straha, uznemirenosti i povredu dostojanstva”, snavodi se u saopštenju.

Dodaju da su u pretresima pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela za koje je D.L. osumnjičen i koji će biti korišteni kao dokaz u daljem postupku.

”Nakon kriminalisitčke obrade osumnjičeni D.L. će biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima psihičko nasilje i polno uznemiravanje”, navode u policiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Polno uznemiravanje

seksualni manijak

Tuzla

hapšenje

Ugljevik

seksualno uznemiravanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ухапшен због пријетњи начелнику општине Брод

Hronika

Uhapšen zbog prijetnji načelniku opštine Brod

4 h

0
Бањалучанин ''оперисао'' поред Врбаса: Ухапшен због више пљачки

Hronika

Banjalučanin ''operisao'' pored Vrbasa: Uhapšen zbog više pljački

4 h

0
mobilni telefon mobitel

Hronika

Prijetnjama na društvenim mrežama iznudio 1.500 KM

4 h

0
Заплијењена марихуана у акцији Пумба

Hronika

Banjalučani uhapšeni sa 690 grama marihuane i kokainom

4 h

0

  • Najnovije

14

16

Mala Cana napala čovjeka zbog fotografije sa porodicom: Haos na komemoraciji

14

15

Laura Prgomet puštena na slobodu nakon incidenta, određene joj mjere opreza

14

11

Votka od vazduha je fenomen u svijetu: Tvorac je srpski zet, a evo kako se pravi

14

04

Minić: Više nema stajanja

14

02

Dodik: Razgovaraće se sa predstavnicima US o mogućoj saradnji u distriktu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima