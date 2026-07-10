Uhapšen seksualni manijak iz Ugljevika, eksplicitnim snimcima uznemiravao žene

Tuzlanska policija uhapsila je D.L. (35) iz Ugljevika zbog sumnje da je seksualno uznemiravao više žena sa područja Tuzle, kojima je putem aplikacije Viber konstanto slao seksualno eksplicitan sadržaj!

Kako je saopštio MUP Tuzlanskog kantona istražioci Odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminala istragu su pokrenuli na osnovu prijava više žena s područja Tuzle za seksualno uznemiravanje i psihičko nasilje.

Radeći na rasvjetljavanju počinjenih krivičnih djela i otkrivanju počinioca policijski službenici su u saradnji sa MUP-om Republike Srpske i MUP-om Zapadno-hercegovačkog kantona izvršili pretrese na području Ugljevika i Gruda, koje koristi D.L. koji je tom prilikom uhapšen.

”Osumnjičeni D.L. je putem aplikacije Viber sa više različitih telefonskih brojeva, u više navrata od maja do jula 2026. godine kontinuirano ženskim osobama upućivao veći broj poruka seksualno eksplicitnih sadržaja, fotografija i videozapisa, što je kod oštećenih izazvalo osjećaj straha, uznemirenosti i povredu dostojanstva”, snavodi se u saopštenju.

Dodaju da su u pretresima pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela za koje je D.L. osumnjičen i koji će biti korišteni kao dokaz u daljem postupku.

”Nakon kriminalisitčke obrade osumnjičeni D.L. će biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima psihičko nasilje i polno uznemiravanje”, navode u policiji.