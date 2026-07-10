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Detalji akcije ”Pumba”: Bježeći od policije Banjalučanin skočio u Vrbas!

Autor:

Ognjen Matavulj
10.07.2026 11:34

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акција Пумба, одбачени кокаин
Foto: PU Banjaluka

U akciji ”Pumba”, u kojoj je zaplijenjeno 690 grama marihuane i manja količina kokaina, uhapšeni su Milan Đukić (26) i Saša Milanović (26) iz Banjaluka zbog sumnje da su se bavili dilovanjem droge.

Kako saznaje ATV obojica su i ranije dovođeni u vezu sa trgovinom narkotivima, te su određeno vrijeme bili pod policijskom prismotrom. Tokom nadzora inspektori za narkotike su došli do sumnje da je Đukić drogu skrivao u ”šteku” koji se nalazi u krugu Studenstkog kampusa u Banjaluci.

Drogu krio u Studentskom kampusu

”Neposredno prije hapšenja osumnjičeni je iz Kampusa ponio pakovanje droge. Vidjevši policijske službenike dao se u bjekstvo, tokom kojeg je skočio u Vrbas, dok je drogu odbacio. Ubrzo je izvučen iz rijeke i uhapšen, a odbačena droga je pronađena i oduzeta”, kaže izvor ATV-a.

U okviru akcije uhapšen je i Saša Milanović, te su izvršeni pretresi na tri lokacije koje koriste osumnjičeni.

Акција Пумба

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Banjalučani uhapšeni sa 690 grama marihuane i kokainom

”Tokom realizacije akcije ukupno je pronađeno i oduzeto oko 690 grama biljne materije nalik na marihuanu, određena količina bijelog praha nalik na kokain i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Đukić osuđen zbog dilovanja droge

Inače, Đukić i Milanović su i ranije dovođeni u vezu sa trgovinom narktocima. Đukić je uhapšen u maju 2023. godine u okviru akcije ”Polo”, u kojoj su uhapšene još dvije osobe. Kod njih je ukupno pronađeno i oduzeto 1,2 kilograma marihuane, 550 grama hašiša, oko 45 grama kokaina, oko 60.000 KM, i kućna laboratorija za uzgoj marihuane. Nakon sudskog postupka Đukić je osuđen na godinu dana zatvora.

дрога droga

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Milanović hapšen u akciji ”Kvantum”

Milanović je hapšen u aprilu 2024. godine u okviru akcije ”Kvantum”, kada su uhapšene još tri osobe zbog sumnje da su se bavile trgovinom narktoticima. U akciji je oduzeto 246 grama marihuane, a sudski postupak protiv osumnjičenih je u toku.

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Tagovi :

Akcija Pumba

trgovina drogom

hapšenje

Banjaluka

Policijska potjera

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