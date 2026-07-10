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Sudar pet vozila u BiH, ima povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 11:04

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Судар пет возила у БиХ, има повријеђених
Foto: ATV

Maloljetna saputnica lakše je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći sa četvrtka na petak u Mostaru, a u kojoj je učestvovalo pet vozila, dok je jedan vozač uhapšen zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Kako je saopšteno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća dogodila se u petak, 10. jula 2026. godine, u 00:15 sati u Ulici maršala Tita u Mostaru.

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U nesreći su učestvovali K. B. (2007.) vozilom marke BMW, Dž. J. (1991.) vozilom marke Mercedes, R. K. (1988.) i B. Lj. (2001.) vozilima marke Volksvagen Golf te A. M. (1986.) vozilom marke Škoda.

Lakše povredezadobila je maloljetna saputnica (2012.) iz Golfa.

Vozač K. B. je uhapšen zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola.

Na mjestu događaja izvršen je uviđaj te su preduzete sve potrebne mjere.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

Mostar

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