Idete na ljetovanje sa svekrvom? Ove trikove morate znati prije pakovanja

More, kokteli i zalasci sunca zvuče kao recept za savršen odmor. Ali, kada se na spisku putnika nađu i svekrva, svekar ili cijela partnerova porodica, stvari ponekad postanu malo... zanimljivije.

Evo kako sačuvati živce i možda se ipak dobro odmoriti.

Sezona godišnjih odmora je tu i mnogi maštaju o bijegu od svakodnevice. Ali, za neke, idilična slika ljetovanja dolazi s jednim „ali“ – provešće ga s partnerovom porodicom. Pomisao na sedmicu dana pod istim krovom sa svekrvom i svekrom, čak i kada su odnosi generalno dobri, može izazvati tihu paniku. Kako uskladiti različite navike i sačuvati privatnost? Srećom, preživljavanje nije jedina opcija; uz dobru pripremu, odmor (ipak) može postati lijepa uspomena.

Priprema je pola posla

Ključ uspješnog porodičnog ljetovanja leži u onome što se događa prije spakovanih kofera. Najvažniji korak jeste iskren razgovor s partnerom. Sjednite i definišite šta oboje želite od odmora. Budite spremni na kompromise, ali i zatražite ono što vam je važno. Je li to poslijepodne rezervisano samo za vas dvoje? Ili mogućnost da jutro započnete polako, bez striktnog rasporeda?

Jednom kada usaglasite stavove, slijedi ključan korak: komunikacija s njegovom porodicom. Tu na scenu stupa zlatno pravilo – odgovornost za komunikaciju s vlastitim roditeljima leži na njihovom djetetu. Vaš partner je taj koji treba da iskomunicira vaše zajedničke želje i postavi granice. Njegov je zadatak da kaže da ćete jedno veče preskočiti zajedničku večeru ili da ne želite da učestvujete u svakoj aktivnosti. Kada poruka dolazi od njega, manja je vjerovatnoća da će biti shvaćena kao kritika s vaše strane. To je njegov zadatak da zaštiti vaš partnerski integritet.

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Jednom kada stignete na odredište, vrijeme je za primjenu strategija koje će olakšati suživot. Korisna mentalna prilagođenost jeste da prestanete da na taj aranžman gledate kao na „godišnji odmor“ u klasičnom smislu. Nazovite ga putovanjem ili porodičnom posjetom. Čim se oslobodite očekivanja da će to biti sedmica opuštanja, bićete slobodniji da uočite pozitivne strane usred frustracija.

Konkretne granice su nužan alat za očuvanje zdravog razuma. To može značiti dogovor oko smještaja – ako je ikako moguće, birajte apartmane s odvojenim jedinicama. Znači i postavljanje granica oko vremena. Vaš partner može najaviti: „Planiramo jedan dan da odemo na izlet sami.“ Kako savjetuju stručnjaci, ton je važan.

Mali trikovi za veliki mir

Čak i uz najbolje planiranje, osjećaj preplavljenosti je gotovo neizbježan. Zato je imperativ svjesno stvarati trenutke za sebe. Ponudite se da odete sami u nabavku. Izađite u kratku šetnju dok drugi odmaraju. Iskoristite priliku kada baka i djed preuzmu brigu oko djece da s partnerom pobjegnete na kafu. Tih pola sata može napuniti baterije i drastično smanjiti napetost. Vi najbolje poznajete svog partnera; ako primijetite da je na rubu snaga, preuzmite inicijativu i predložite pauzu.

Upravljanje teškim situacijama

Neizbježno će doći do trenutaka koji testiraju strpljenje. Možda je riječ o pasivno-agresivnom komentaru, nespretnom savjetu o vaspitanju ili raspravi o politici. Kako se nositi s pritiskom u takvim situacijama? Stručnjaci savjetuju da je najbolje rješenje često – ne učiniti ništa. Udahnite, nasmiješite se i promijenite temu. Porodični odmor nije mjesto za rješavanje dubokih konflikata. Postavite zato nevidljivi štit i ne dopustite da vam sitne provokacije unište raspoloženje.

Ako je komunikacija s njegovim roditeljima posebno izazovna, primjera radi ako su skloni da govore u zagonetkama, najjednostavnija taktika je prihvatiti sve što kažu doslovno. Time izbjegavate čitanje između redova i odgovornost za razumijevanja prebacujete na onoga ko govori. Otvorena konfrontacija vrlo rijetko uspijeva i može samo pogoršati stvari te pokvariti sjećanje na cijeli odmor.

Najvažnije je zapamtiti šta je uistinu bitno: nijedna propuštena rezervacija, neslaganje oko plana puta ili iritantna navika nisu vrijedniji od vašeg odnosa s partnerom. Ako se fokusirate na zajedništvo i fleksibilnost, puno su veće šanse da vaš odmor ipak bude pravi odmor prenosi Žena.net.hr.