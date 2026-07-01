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Ime za djevojčice koje donosi uspjeh: Pogledajte njegovo moćno značenje

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 15:07

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Дјевојчица у бијелој хаљини плеше
Foto: Pexels/Marina Ryazantseva

Starinska imena se sve više vraćaju u modu, pa tako roditelji često za svoju djecu biraju imena koja su nosila naše prabake ili pradjedovi. Među njima se izdvaja jedno koje su u prošlosti birali za djevojčice koje će odrasti u ''nedodirljive''.

Zvuči mekano, a iza njega stoji čvrst karakter. Ime je Dunja, i posljednjih godina se vraća u matičare brže nego što biste očekivali.

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Zašto se baš Dunja vraća u modu

Roditelji su godinama jurili strana imena, a onda se nešto prelomilo. Ovo starinsko žensko ime je kratko je, jasno, ne treba ga sricati strancima, a ipak nosi sloj koji vještačka imena nemaju.

Šta ime Dunja zapravo znači

Dunja je ime istog korijena kao i voće po kome je dobila ime, plod koji u narodnoj tradiciji simbolizuje plodnost, dom i izobilje. Stavljali su je na orman da miriše kuću, a njena tvrdoća je razlog što tradicija vjeruje da osobe sa ovim imenom teško lome pod pritiskom. U turskoj i bosanskoj tradiciji ime Dunja znači i svet, čitava vasiona u jednoj devojčici, prenosi Krstarica.

Kakve su djevojčice koje nose ovo staro srpsko ime

Numerolozi koji se bave imenima slažu se oko jedne stvari. Dunje su uglavnom tihe na prvu, a onda vas iznenade. Ne traže pažnju, pažnja dolazi sama. Imaju jaku intuiciju i rijetko prave dramu oko sitnica, što ih u kolektivu čini omiljenima i među vršnjacima i među nastavnicima. U poslu kasnije postaju ljudi kojima šef vjeruje bez pitanja.

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Ono što ovo tradicionalno ime za djevojčicu izdvaja jeste energija stabilnosti. Dunje rijetko mijenjaju partnere, rijetko mijenjaju gradove iz hira, ali kada krenu, idu do kraja. Ta upornost je razlog zašto se kaže da su predodređene za velike stvari, ne zato što imaju sreću sa neba, već zato što ne odustaju kada je dosadno.

Da li je Dunja zaista ime koje donosi sreću

U srpskoj narodnoj tradiciji dunja se stavljala u djevojačku spremu kao simbol srećnog braka i zdrave djece. Vjerovanje se prenijelo i na ime. Sreća ovdje nije lutrijska, već ona tiha, sporo akumulirana, koja se vidi poslije desete godine života, ne poslije prve.

Slavne Dunje koje su pomjerile granice

Dunja Jovanić, srpska tekvondistkinja, osvajala je svjetska odličja u kategoriji gdje se trpi i krvari. Dunja Lavrova je jedna od najmlađih violinistkinja sa nastupima u Karnegi holu. Spisak nije dugačak jer ime nije bilo masovno, ali svaka Dunja koju nađete u biografskim leksikonima stigla je negdje gdje se ne stiže slučajno.

Šta da uradite ako razmišljate o ovom imenu

Probajte ga izgovoriti naglas uz prezime. Dunja se odlično slaže sa kratkim i sa dugim prezimenima, rijetko zvuči loše. Obratite pažnju samo na inicijale, jer kombinacija D. P. ili D. K. zna da bude nezgodna na školskim torbama. Ako vam ovo rijetko žensko ime i dalje zvuči dobro poslije nedjelju dana mrmljanja po kući, znate odgovor.

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Postoje i druga zaboravljena ženska imena koja se vraćaju: Mileva, Smiljana, Anđa, Staka. Ali Dunja je trenutno jedina koja je istovremeno i moderna, i topla, i ozbiljna. Rijetka kombinacija.

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