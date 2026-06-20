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Zbog čega su bebe rođenje ljeti ''u prednosti'' u odnosu na druge?

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 17:17

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Беба
Foto: Pexels/Photo by Valeria Boltneva

Naučnici su uočili nekoliko ključnih razloga zbog kojih su ljetne bebe u startu malo "u prednosti" kada je riječ o zdravlju.

Više sunca znači više vitamina D za mamu i bebu

Jedan od glavnih razloga zašto su ljetne bebe generalno robusnijeg zdravlja leži u vitaminu D. Studije pokazuju da bebe, čije su majke tokom kasne trudnoće imale visoke nivoe vitamina D, razvijaju šire i gušće kosti. Istovremeno to utiče i na dugoročni imunitet - vitamin D igra ključnu ulogu u razvoju imuniteta, što djetetu pruža bolju zaštitu od rane dobi.

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Veća težina na porođaju

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Kembridž, koje je obuhvatilo gotovo pola miliona ljudi, otkrilo je da su ljetne bebe teže na porođaju od zimskih beba. Veća (i zdrava) porođajna težina povezana je s boljim zdravstvenim ishodima u prvim mjesecima života i manjim rizikom od ranih komplikacija.

Manji rizik od sezonskih infekcija u prvim mjesecima

Prvi mjeseci života s novorođenčetom znaju da budu stresni, posebno ako vlada sezona gripa i prehlada. Ljetne bebe lakše izbjegavaju viruse - rođene su u vrijeme kada su respiratorne infekcije, poput RSV-a ili gripa, na najnižem nivou.

Do trenutka kada stigne zima i sezona prehlada, ljetna beba već ima nekoliko mjeseci, njen imunitet je zreliji i lakše se bori s bakterijama nego novorođenče u januaru.

Manja stopa rane pojave astme i alergija

Neka istraživanja sugerišu da izloženost uobičajenim sezonskim alergenima (poput polena) odmah po rođenju, u kombinaciji s optimalnim nivoima vitamina D, može pomoći u "treniranju" imuniteta. Zbog toga ljetne bebe rjeđe razvijaju astmu i alergije na hranu u kasnijem djetinjstvu u poređenju s decom rođenom u zimskim mjesecima, kada su više zatvorena u kući.

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Osobe rođene ljeti imaju manju vjerovatnoću da će razviti depresiju u odrasloj dobi, te češće pokazuju sklonost pozitivnom i optimističnom stavu (poznat kao ciklotimični temperament).

(Super Žena)

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beba

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