Carsko ime za dječake penje se na vrh liste popularnosti: Nikoga ne ostavlja ravnodušnim

U moru modernih, kratkih i često internacionalnih imena koja posljednjih godina dominiraju porodilištima u Srbiji, jedno staro, carsko ime ponovo se uspinje na sam vrh liste popularnosti. Roditelji u Srbiji sve češće biraju ime koje u sebi nosi neopisivu snagu, bogatu istoriju i zvučnost koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim – Konstantin.

Iako su neka tradicionalna srpska imena sačuvala svoje mjesto kroz vijekove, Konstantin je u protekloj deceniji doživio pravi preporod. Od imena koje se smatralo arhaičnim i "rezervisanim" za istorijske čitanke, postalo je simbol modernog, a ujedno i duboko ukorijenjenog identiteta.

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Šta znači ovo moćno ime?

Ime Konstantin vodi porijeklo od latinske riječi constantinus, što u bukvalnom prevodu znači „stalan“, „postojan“, „čvrst“, „nepokolebljiv“ i „vjeran“.

Kroz istoriju, ono je postalo sinonim za ljude sa jakim karakterom, lidere i one na koje čovjek uvijek može da se osloni. Za roditelje koji svom sinu žele da daruju ime koje nosi jasnu poruku o unutrašnjoj snazi i stabilnosti kroz život, Konstantin se nameće kao savršen izbor.

Istorijski eho i veza sa Srbijom

Kada izgovorite ime Konstantin, prva asocijacija je svakako Konstantin Veliki - rimski car koji je rođen na teritoriji današnje Srbije, u antičkom Naisu (Nišu). On je čovjek koji je promenio tok svjetske istorije donošenjem Milanskog edikta i priznavanjem hrišćanstva.

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Zbog toga ovo ime na našim prostorima ima posebnu, svjetovnu i duhovnu težinu. Ono spaja:

Carsku tradiciju: Vijekovima je bilo rezervisano za vladare i plemstvo.

Pravoslavno nasljeđe: Sveti car Konstantin i njegova majka carica Jelena duboko su poštovani u srpskoj tradiciji, a hrišćanski roditelji u ovom imenu vide blagoslov i zaštitu.

Zašto je Konstantin ponovo u trendu?

Astrolozi i sociolozi koji prate trendove davanja imena ističu da se u Srbiji ciklično javlja zasićenje kratkim imenima od tri ili četiri slova (poput Vuk, Luka, Noa, Lav). Kada se to dogodi, roditelji se okreću tradicionalnim, višesložnim imenima koja imaju "težinu" kada se izgovore.

Konstantin zvuči otmjeno i elegantno, kako u djetinjstvu, tako i kasnije, u zrelom dobu. Takođe, ovo ime nudi prelijepe, nježne nadimke koji su omiljeni među djecom i roditeljima - Kosta, Tino ili Kole. Na taj način, dijete ima moćno zvanično ime za dokumente i karijeru, a topao i kratak nadimak za svakodnevni život.

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Zanimljivost: Pored Konstantina, na listu najpopularnijih posljednjih godina vratila su se i imena poput Tadej, Arsenije i Dimitrije, što pokazuje da srpski roditelji ponovo traže inspiraciju u sopstvenom nasljeđu i korijenima.

Ako tražite ime za dječaka koje nikada ne izlazi iz mode, koje zvuči podjednako ponosno i u Srbiji i bilo gdje u svijetu, i koje vašem sinu od prvog dana daje auru postojanosti i snage - Konstantin je nepogrešiv izbor.

(Ona.rs)