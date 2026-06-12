Lidl ulaže 10 milijardi evra: Dio investicija stiže u Sarajevo, Banju Luku, Trebinje i Mostar

Njemačka Švarc grupa, vlasnik Lidla i Kauflanda, ulaže više od 10 milijardi evra nakon rekordnog prometa od 185,6 milijardi evra u prošloj godini. Dio tih investicija stiže izravno na tržište Bosne i Hercegovine gdje uskoro počinje otvaranje prvih trgovina.

Poslovni rezultati i širenje poslovanja učvrstili su poziciju ove grupacije kao vodeće na evropskom tržištu maloprodaje.

Uprkos ekonomskim i geopolitičkim krizama, ekosistem grupe povećao je broj zaposlenih za 9.000, pa tako Švarc grupa sada zapošljava ukupno 604.000 ljudi.

Glavni pokretač rasta i dalje je maloprodajni sektor. Lidl i Kaufland proširili su svoju mrežu za 300 novih trgovina te ukupno upravljaju sa 14.500 objekata.

Sam Lidl zabilježio je rast prihoda od 6,1 posto, dosegnuvši 140,2 milijarde evra, dok je Kaufland ostvario promet od 36,7 milijardi eura, uz rast od 4,3 posto. Internetska prodaja oba lanca ostala je stabilna na 1,7 milijardi evra.

Uspješnu godinu komentirao je i čelni čovjek grupacije, naglasivši ulogu radne snage u postizanju ovih rezultata.

Uprkos privrednim i geopolitičkim krizama, tvrtke Švarc grupe ponovno su zabilježile značajan rast u poslovnoj godini 2025.

Ovaj snažan učinak zasluga je više od 600.000 predanih zaposlenika. Naporno smo radili kako bismo učvrstili našu poziciju broj jedan u Evropi i nastavljamo gurati naprijed našu uspješnu dugoročnu strategiju ekosistema, izjavio je Gerd Čazanovski, opšti partner Švarc grupe.

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Za tekuću poslovnu godinu 2026. planirano je značajno povećanje investicija na više od 10 milijardi evra u svim divizijama. Od tog iznosa, oko 5 milijardi eura biće uloženo izravno u Njemačku, dok je preostalih 5 milijardi evra namijenjeno za međunarodna tržišta i ekspanziju, od kojih dio ide u Bosnu i Hercegovinu.

Fokus ulaganja biće na jačanju temeljnog poslovanja, širenju tržišnog udjela u stacionarnoj maloprodaji te osiguravanju digitalne neovisnosti i opskrbne suverenosti.

Kontekst ekspanzije: dio investicija stiže i u Bosnu i Hercegovinu

Kako je već ranije pisao portal Jabuka.tv, njemački trgovački gigant intenzivno priprema teren za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, pa je sasvim izvjesno da će se dio najavljenih investicija preliti i na projekte u BiH gdje se otvaranje prvih trgovina očekuje krajem ove ili početkom sljedeće godine.

Popis gradova u kojima Lidl gradi ili priprema objekte sve je duži, a radovi na terenu u punom su zamahu.

U Kaknju je tako praktički završen novi Lidl market na lokaciji nekadašnjeg rudarskog tornja Stare jame, koji sada dominira tim naseljem.

Značajni pomaci vidljivi su i u Sarajevu, gdje je Opštinsko vijeće Centar usvojilo Nacrt odluke za lokalitet "Zetra", čime se omogućava gradnja modernog poslovnog objekta s preko 100 parkirnih mjesta na površini od 10.340 četvornih metara.

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Ni jug zemlje ne zaostaje za ovim planovima. Skupština grada Trebinja usvojila je odluke o zamjeni nekretnina i izmjeni regulacijskog plana za gradnju pristupne prometnice prema budućem kompleksu na južnom izlazu iz grada, a u cijeli projekt uključena je i tvrtka iz Širokog Brijega koja je ranije otkupila oko 13.000 četvornih metara prostora na tom lokalitetu.

Uz Sarajevo, Kakanj, Trebinje i Banja Luku, Lidl je u različitim fazama realizacije u još dvadesetak gradova, uključujući Mostar, Čapljinu, Livno i Čitluk.

Kako je već ranije pisao portal Jabuka.tv, detalji o platama za bh. tržište još nisu službeno potvrđeni, no standardi iz regije, poput Lidl Hrvatske gdje početna bruto plata prodavača iznosi 1.430 evra uz brojne dodatke i božićnice, sugeriraju da će dolazak ovog evropskog lidera donijeti viša primanja od domaćeg prosjeka te snažno uticati na domaću ekonomiju.

(jabuka.tv)