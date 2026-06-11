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"Rebalansom povećanje subvencija Željeznicama za 35 miliona KM"

Autor:

ATV
11.06.2026 15:49

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Жељезнице Републике Српске, воз
Foto: ATV

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je rebalansom budžeta Srpske za ovu godinu predviđeno i povećanje subvencije za "Željeznice Republike Srpske" za dodatnih 35 miliona KM.

"Željeznice su došle u težak položaj jer je željezara Zenica stala, Ljubija je stala. Željeznice nemaju više šta da prevoze i mi moramo obezbijediti ljudima plate. Ne možemo ih pustiti da ostanu bez plata do kraja godine", rekla je Vidovićeva na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od osam milijardi 525 miliona KM, što je uvećanje za milijardu i 116 miliona KM, prenosi Srna.

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Željeznice Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo finansija

Zora Vidović

Nova Ljubija

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