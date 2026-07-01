Tinejdžerki iz BiH sudili za klevetu jer je druga optužila za silovanje i trudnoću

Tinejdžerka (15) i njena majke oslobođene su optužbi za klevetu nakon nepravosnažne presude Pokrajinskog suda u Beču.

Naime, u fokusu procesa bilo je pitanje da li su obje svjesno optužile tinejdžerkinog školskog druga za silovanje i njenu navodnu trudnoću.

Sud na kraju nije mogao da dokaže namjerno lažno optuživanje. Test na trudnoću se pokazao negativnim.

Kako prenose mediji, tinejdžerka iz BiH navodno je krajem 2025. imala seksualni kontakt sa školskim drugom. Da li je on bio dobrovoljan, ostalo je i danas nejasno. Nakon toga je, prema tužilaštvu, svojoj razrednoj je ispričala o seksualnom napadu i trudnoći. Majka, takođe optužena za klevetu, tada je navodno rekla ćerki: „Reci slobodno da si trudna.“

Kontradiktorne izjave

Dalje se navodi da je 15-godišnjakinja u martu 2026. tokom kontradiktornog saslušanja govorila o drugačijem obliku silovanja nego danas pred sudom.

„Svaki put mi pričate nešto novo“, izrazio je sudija sumnju. „Nismo mogli da kažemo istinu jer je tada advokat mog ujaka bio sa mnom“, pravdala se optužena. „Kod nas je čast najvažnija.“

Odbrana i iskazi majke

Odbrana je naglasila da se napad zaista dogodio. „Iz paničnog straha od reakcije svog strogo religioznog okruženja, ćutala je o tačnim okolnostima i bojala se da je zaista trudna“, rekla je advokat odbrane. Majka je izjavila da je o događaju saznala tek putem telefonskog poziva iz škole.

„Naravno da sam tada razgovarala sa ćerkom“, rekla je 40-godišnjakinja. Ćerka joj je objasnila da nije sigurna da li je trudna. „Rekla sam: ‘U redu, ja ću to preuzeti na sebe, želim da te zaštitim. Ali idemo kod ginekologa.’“ Vjerovala je u ćerkine navode. Pozvala se i na glasovnu poruku mladića od 4. decembra 2025, u kojoj on navodno traži od 15-godišnjakinje da izvrši abortus.

„To ćemo uraditi u petak“

„To ćemo uraditi u petak“, navodi se između ostalog u poruci. „Reci svima u školi da nisam otac“, čuje se u poruci poslatoj preko školskog Microsoft Teams naloga optuženog 15-godišnjaka porijeklom iz Hrvatske.

Svjedočenje mladića

Tinejdžer je danas na klupi za svjedoke izjavio da poruka nije od njega. Nije mogao da objasni čiji se glas čuje u snimku koji je pušten na suđenju.

„Ništa se nije dogodilo“, rekao je 15-godišnjak. Protiv Hrvata se ranije već vodila istraga zbog seksualnog krivičnog djela, ali je postupak obustavljen.

Presuda

Sudija je na kraju oslobodio majku i ćerku. „Jasno je da se ovde nešto dogodilo“, rekao je danas prilikom izricanja presude.

„Ali, šta se zaista dogodilo, ovdje se neće razjasniti.“ Tužilaštvo se danas nije izjašnjavalo o eventualnoj žalbi. Presude su time nepravosnažne, prenose Nezavisne.