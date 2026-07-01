Od udara groma stradao mladić (26)

U selu koje pripada opštini Suva Reka, od udara groma stradao je dvadesetšestogodišnji mladić.

Vijest je potvrdio komandant policije u Suvoj Reci, Safet Hodža. Slučaj se dogodio oko 17.30 časova.

"Odjeljenje za hitne slučajeve je ovu informaciju primilo od nekoliko stanovnika sela. Odmah nakon prijema informacije, policijska patrola iz policijske stanice Suva Reka, zajedno sa istražiocima, uputila se na lice mjesta. S obzirom na to da se incident dogodio u dubokom planinskom području, pristup licu mjesta je bio otežan“, rečeno je u policiji.

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Prema dosadašnjim informacijama, mladić je preminuo od udara groma, a više detalja o okolnostima nesreće za sada nije saopšteno, prenosi Kossev.

Nadležni organi rade na rasvjetljavanju.