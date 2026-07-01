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Ranjen vozio kroz grad pa zamalo iskrvario na klupi: Detalji pucnjave u Novom Sadu

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ATV redakcija
01.07.2026 19:35

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Рањен возио кроз град па замало искрварио на клупи: Детаљи пуцњаве у Новом Саду
Foto: Tanjug/Boris Milivojević

U Novom Sadu se danas popodne dogodila pucnjava u kojoj je ranjen mladić (26), a istraga je odmah utvrdila nesvakidašnji obrt – mladić uopšte nije upucan na mjestu gdje je pronađen.

Pucnjava se vjerovatno odigrala na nekoj drugoj, za sada nepoznatoj lokaciji u gradu, a ranjeni mladić je sa teškom povredom desne butine uspio da se doveze do Bulevara oslobođenja kod broja 115.

Prema nezvaničnim saznanjima koje prenosi Kurir, on je parkirao automobil, sjeo na obližnju klupu, a zatim radnike u obližnjem kiosku zamolio da hitno pozovu Hitnu pomoć jer krvari.

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Na lice mjesta je u rekordnom roku stigla medicinska ekipa koja mu je pružila prvu pomoć, nakon čega je pod rotacijama transportovan u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, gdje je hitno operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Policija je odmah blokirala taj dio Bulevara oslobođenja, gdje inspektori obavljaju detaljan uviđaj i pokušavaju da rekonstruišu kretanje mladića kako bi locirali tačno mjesto gdje je napadač pucao u njega i rasvijetlili sve okolnosti ove misteriozne sačekuše, prenosi Informer.

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Tagovi :

Pucnjava

Srbija

istraga

Crna hronika

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