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Tragedija na Drini: Žandarmerija pronašla tijelo nestalog policajca (23)

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 11:57

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije pronašli su danas tijelo dvadesettrogodišnjeg Bogdana T., koji je nestao juče u rijeci Drini kod Lešnice.

Kako Telegraf saznaje, u pitanju je mladi policajac.

Tijelo nesrećnog mladića locirano je nedaleko od mjesta gdje je posljednji put viđen, čime je tragično okončana intenzivna potraga koja je trajala od trenutka prijave nestanka.

Podsjetimo, Bogdan T. (23) nestao je juče u popodnevnim časovima u talasima Drine, nakon čega su alarmirane nadležne službe. U potragu su odmah uključene lokalne policijske snage, a ubrzo i specijalizovani timovi Žandarmerije koji su pretraživali rječno korito i priobalje.

Дрина

Srbija

Mladi policajac nestao u Drini: Objavljeni novi detalji

Zbog nepredvidivog toka i jakih struja reke Drine, nadležni apeluju na kupače i posjetioce da budu maksimalno oprezni i da koriste isključivo uređene i bezbjedne plaže.

Zvaničnih informacija o uzroku ove tragedije još uvijek nema, a uviđaj i dalji postupak utvrdiće sve okolnosti pod kojima je mladić izgubio život.

(telegraf)

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Policija

Srbija

Drina

rijeka drina

policajac

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