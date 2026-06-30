Mladi policajac nestao u Drini: Objavljeni novi detalji

U rijeci Drini kod Loznice danas, 30. juna, nestao je policajac Bogdan T. iz Loznice kada je odjednom počeo da se davi nakon što je bio na rijeci sa prijateljima.

Njegovi drugovi su pokušali da mu pomognu, ali nisu uspjeli i pozvali su policiju.

Kako prenose beogradski mediji, nivo rijeke se odjednom povećao za čak tri metra za vrlo kratak vremenski period.

Na licu mjesta su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

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U toku je potraga za nestalim policajcem, piše portal "Nezavisne".

Očekuje se i dolazak pripadnika Žandarmerije, a Fejsbuk stranica "Loznica grad" objavila je fotografiju nestalog policajca i apelovali su da se uključi u potragu svako ko može i ko se nalazi blizu Drine.