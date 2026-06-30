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Staromodno, ali ženama privlačno: Ova fraza je jača i od "volim te"

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ATV redakcija
30.06.2026 22:47

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Љубав
Foto: pexels/Emre Akyol

Mnogi partneri ljubav pokazuju riječima poput "volim te" ili kroz komplimente, ali osjećaj sigurnosti i podrške često proizlazi iz malih svakodnevnih gestova.

Upravo one mogu pokazati spremnost da se preuzme odgovornost i olakša partneru svakodnevica. Zbog toga neke naizgled jednostavne rečenice mogu ostaviti snažniji utisak od velikih romantičnih izjava.

Jedna od njih je fraza "Ja ću to riješiti". Ona se ne odnosi na velike životne odluke, već na svakodnevne situacije u kojima jedan partner preuzme obavezu kako bi drugome olakšao dan. Takav gest kod mnogih uliva osjećaj sigurnosti, podrške i pouzdanosti u ljubavnom odnosu, piše YourTango.

Osjećaj sigurnosti važan je za kvalitet veze

Pritom nije riječ o tome da jedna osoba treba da rješava sve probleme ili nosi sav teret veze. Ideja je da partneri međusobno dijele odgovornost i da u pojedinim trenucima preuzmu dio obaveza kako bi olakšali jedno drugome. Takav pristup može doprinijeti osjećaju međusobnog povjerenja i bliskosti.

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Osjećaj podrške i pouzdanosti partnera može doprinijeti većem zadovoljstvu vezom. Dakle, male svakodnevne izjave kojima partner pokazuje spremnost da pomogne mogu dodatno ojačati osjećaj sigurnosti i bliskosti.

Poruka je da kvalitetan odnos ne počiva na velikim romantičnim gestovima, već i na spremnosti partnera da se međusobno podržavaju u svakodnevnim situacijama, prenosi Superžena.

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