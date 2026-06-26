Da li je vrijedno ući u vezu sa muškarcem istog horoskopskog znaka?

Prednosti:

Približno isti stil komunikacije

Postoje znaci čiji predstavnici vole da komuniciraju sa ironijom, stalno ismijavajući partnera. A ima i onih koji ne podnose takvu komunikaciju. Očigledno, ako se ove suprotnosti spoje, one neće moći dugo da budu u srećnoj vezi i brzo će se razići. Ali ako oba partnera imaju isti stav prema brojnim šalama ili njihovom odsustvu, onda će takav par trajati dugo.

Sličan pogled na život

Predstavnici istog horoskopskog znaka često imaju isti pogled na svijet, ciljeve, vrijednosti i ukuse. Neki znak može biti fokusiran na karijeru, a drugi - na porodicu, d‌jecu. Za tako različite znakove je problematično da budu zajedno, jer će svako težiti nečemu svom odvojeno od partnera. Ali ako se znak poklapa, onda u vezu dolazi harmonija i sva životna pitanja se lako rješavaju.

Skoro identična percepcija ljubavi

Kao primjer možemo navesti poznate ljubomorne ljude - Škorpije. Škorpijama je ponekad veoma teško da dokažu razlog svoje ljubomore, dok drugi znak to možda uopšte ne razumije. Ali da su u paru dvije Škorpije, onda ne bi bilo potrebe da objašnjavate ništa, jer bi sami partneri razumjeli osjećanja jedni drugih.

Mane:

Pretjerana sličnost partnera

Naravno, kada partneri imaju iste pozitivne osobine, u vezi će zavladati harmonija. Ali šta se dešava ako su i negativne osobine identične? Partneri će početi da se svađaju, uvijek prekoravajući jedni druge za istu stvar. Ovakvim vezama takođe može nedostajati raznolikost, što ubija romantiku i misteriju i povećava dosadu.

Nedostatak ravnoteže

Čak i sličnost prilično pozitivnih kvaliteta može uništiti odnose između identičnih znakova. Na primjer, Lavovi (po pravilu) teže vođstvu u odnosima, dok takođe ne vole da dijele svoju vodeću poziciju, pa su stoga ovakvi odnosi osuđeni na propast.

Zona prijatelja

Predstavnici istog horoskopskog znaka mogu naći mnogo zajedničkog jedni s drugima, a to može postati osnova snažnog prijateljstva. To jest, grubo govoreći, osoba vidi svoju kopiju i ne može da doživi romantična osjećanja.

Nemoguće je nedvosmisleno odgovoriti na pitanje da li je vrijedno stupiti u vezu sa osobom istog horoskopskog znaka kao i vi. Takvi odnosi imaju svoje prednosti i mane, ali postoji mišljenje da su najskladniji parovi predstavnika istog horoskopskog znaka mogući sa Bikom, Vagom, Strijelcem, Ribama i D‌jevicom, prenosi Superžena.