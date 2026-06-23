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Žene više ne padaju na status i izgled, evo šta danas najviše „vrijedi“

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ATV redakcija
23.06.2026 21:44

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Foto: pexels/Emre Akyol

U vrijeme kada aplikacije za upoznavanje mijenjaju način na koji se stvaraju partnerski odnosi, novo istraživanje kompanije Vajber pokazuje da se mijenja i „ekonomija privlačnosti“. Umjesto statusnih simbola, skupih fotografija i pažljivo građenog imidža, žene u Srbiji sve više cijene autentičnost, pouzdanost i emocionalnu zrelost.

Prema rezultatima ankete Vajber dejting, čak 73 odsto ispitanica smatra da su najprivlačnije stvarne i autentične fotografije, dok su profesionalni portreti, koji često služe za izgradnju imidža, osvojili svega četiri odsto glasova.

Fotografije sa kućnim ljubimcima privukle su 14 odsto ispitanica, dok je devet odsto njih navelo da ih privlače fotografije povezane sa hobijima.

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Ovakvi rezultati pokazuju da se na „tržištu upoznavanja“ mijenja odnos ponude i tražnje. Umjesto savršeno režirane slike, sve veću vrijednost imaju iskrenost i povjerenje.

Kada je riječ o osobinama koje muškarca čine poželjnim partnerom, 53 odsto žena kao najvažnije navodi pouzdanost i odgovornost, dok su ljubaznost i smisao za humor na drugom mjestu sa 20 odsto glasova.

Emocionalna inteligencija dobila je 15 odsto, dok su kvalitetna komunikacija, ambicioznost i fokus na karijeru ostali znatno niže na listi prioriteta.

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To ukazuje da se privlačnost sve manje zasniva na statusu i spoljašnjem izgledu, a sve više na osobinama koje pružaju osećaj sigurnosti i stabilnosti.

Istraživanje pokazuje i da iskustva iz prethodnih veza nisu dovela do snižavanja kriterijuma. Više od polovine ispitanica (52 odsto) navodi da su njihovi standardi ostali isti, dok 13 odsto kaže da su, sa više iskustva, postali još zahtjevniji.

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Samo sedam odsto žena priznaje da su im se očekivanja vremenom smanjila.

Posmatrano iz ugla društvenih i potrošačkih trendova, istraživanje ukazuje da se i na digitalnom tržištu upoznavanja mijenja sistem vrijednosti. Autentičnost, pouzdanost i emocionalna zrelost postaju nova „valuta povjerenja“, dok fizički izgled i status gube nekadašnju dominaciju.

Drugim riječima, u eri digitalnog dejtinga, najveći kapital više nisu savršene fotografije i imidž, već povjerenje i dosljednost.

(Telegraf)

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