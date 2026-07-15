Rast BDP-a u 2025. godini dva odsto, kontinuirano povećanje ekonomske aktivnosti

Bruto domaći proizvod /BDP/ u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosio je 18,7 milijardi KM i u odnosu na 2024. godinu veći je za 1,5 milijardi KM ili nominalno za 8,7 odsto, a realno za dva odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

U saopštenju se naglašava da je BDP po stanovniku iznosio 16.914 KM, što je rast od 1,420 KM po stanovniku ili 9,2 odsto u poređenju sa 2024. godinom.

Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti značajniji realni rast bruto dodate vrijednosti zabilježen je u područjima informacije i komunikacije za 6,1 odsto, finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 4,8 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 4,7 odsto.

Rast u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvu i ugostiteljstvu iznosi 4,2 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 3,9 odsto i u građevinarstvu 3,6 odsto.

Realni pad bruto dodate vrijednosti zabilježen je u industrijskim djelatnostima i to u područjima prerađivačka industrija 4,6 odsto, vađenje ruda i kamena 2,5 odsto, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0,3 odsto.

U proteklom periodu ekonomska aktivnost u Republici Srpskoj bilježi stabilan i kontinuiran rast, a bruto domaći proizvod je u odnosu na 2021. godinu porastao za više od 6,1 milijardi KM ili za 49,6 odsto, prenosi Srna