Logo

Nigerija sve važnija Evropi, a razlog je više nego očigledan

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 07:58

Komentari:

0
Пуна цистерна горива достављена на бензинску пумпу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Nigerija je u junu proizvela najviše nafte od proljeća 2020. godine, premašivši neznatno kvotu određenu u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEK), pokazuju podaci regulatora.

Nigerija je u prosjeku u junu proizvodila 1,56 miliona barela nafte dnevno, pokazuju podaci Nigerijske regulatorne komisije za istraživanje i proizvodnju objavljeni u nedjelju, što je najviše od aprila 2020. godine.

Kvota OPEK-a za jun predvidjela je za Nigeriju proizvodnju od 1,5 miliona barela dnevno.

Kada se uključe i kondenzati, koji ne podliježu kvotama, Nigerija je u junu u prosjeku proizvela 1,735 miliona barela dnevno, što je dva odsto više nego u prethodnom mjesecu.

Početkom mjeseca najveći afrički proizvođač nafte postao je pridruženi član Međunarodne agencije za energiju (IEA), pridruživši se grupi zemalja koja sada predstavlja više od 80 odsto globalne potražnje za energijom.

Nigerija je u 2025. godini, prema podacima OPEK-a, proizvodila 1,43 miliona barela nafte dnevno. U prvom ovogodišnjem tromjesečju proizvodnja je smanjena na 1,388 miliona barela dnevno, da bi u aprilu naglo porasla na 1,489 miliona barela dnevno. U maju je dostigla 1,53 miliona barela dnevno, pokazuju podaci iz mjesečnog izvještaja OPEK-a.

OPEK bi mjesečni izvještaj za jun trebalo da objavi tokom dana.

Nigerija je u posljednje vrijeme postala važan dobavljač, prije svega kerozina, za Evropu.

Stari kontinent je od početka aprila uvozio između 78 hiljada i 96 hiljada barela kerozina dnevno, što je najviše otkako specijalizovane kompanije Kpler i LSEG objavljuju podatke.

Evropske rafinerije zarađivale su na nigerijskom kerozinu oko 15 dolara po barelu, rekao je za Rojters Alan Gelder, stručnjak za rafinerije, hemikalije i tržište nafte iz kompanije Vud Makenzi.

Marže nigerijske rafinerije Dangote vjerovatno su dvostruko veće, procjenjuje Gelder, jer ima pristup domaćoj, nigerijskoj nafti, raspolaže velikim kapacitetima za preradu i koristi veoma sofisticiranu tehnologiju.

(Poslovni dnevnik)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nigerija

Evropska unija

Nafta

gorivo

sankcije

Komentari (0)

Pročitajte više

нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Cijena nafte divlja nakon iranske odmazde u Moreuzu

1 d

0
Огласио се Инспекторат поводом најава о могућем расту цијена горива

Društvo

Oglasio se Inspektorat povodom najava o mogućem rastu cijena goriva

1 d

0
голман на Свјетском првенству

Fudbal

"Obrišite ovo, žena mi je na aplikaciji": Internet bruji o fotkama najzgodnijeg golmana na Svjetskom prvenstvu

1 mj

0
Тинејџер покушао да се кандидује за посланика у Нигерији.

Svijet

Tinejdžer pokušao da se kandiduje za poslanika u Nigeriji: Tvrdio da ima 30 godina i patuljast rast

1 mj

0

Više iz rubrike

Трактор Беларус

Ekonomija

Veliko interesovanje za traktore "Belarus"

14 h

0
Међународни монетарни фонд, лого

Ekonomija

"Globalna ekonomija izdržala šok bolje nego očekivano"

14 h

0
У Српској поново у расту цијене горива

Ekonomija

U Srpskoj ponovo u rastu cijene goriva

14 h

0
Састанак предсједника Владе Републике Српске и Николе Шобота, в.д. директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Ekonomija

Domaćinskim poslovanjem do smanjenja troškova za 12 miliona KM

15 h

0

  • Najnovije

10

51

Uhapšen Aleksandar Lazarov Cuna!

10

49

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

10

40

Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

10

37

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

10

30

Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima