Nigerija sve važnija Evropi, a razlog je više nego očigledan

Nigerija je u junu proizvela najviše nafte od proljeća 2020. godine, premašivši neznatno kvotu određenu u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEK), pokazuju podaci regulatora.

Nigerija je u prosjeku u junu proizvodila 1,56 miliona barela nafte dnevno, pokazuju podaci Nigerijske regulatorne komisije za istraživanje i proizvodnju objavljeni u nedjelju, što je najviše od aprila 2020. godine.

Kvota OPEK-a za jun predvidjela je za Nigeriju proizvodnju od 1,5 miliona barela dnevno.

Kada se uključe i kondenzati, koji ne podliježu kvotama, Nigerija je u junu u prosjeku proizvela 1,735 miliona barela dnevno, što je dva odsto više nego u prethodnom mjesecu.

Početkom mjeseca najveći afrički proizvođač nafte postao je pridruženi član Međunarodne agencije za energiju (IEA), pridruživši se grupi zemalja koja sada predstavlja više od 80 odsto globalne potražnje za energijom.

Nigerija je u 2025. godini, prema podacima OPEK-a, proizvodila 1,43 miliona barela nafte dnevno. U prvom ovogodišnjem tromjesečju proizvodnja je smanjena na 1,388 miliona barela dnevno, da bi u aprilu naglo porasla na 1,489 miliona barela dnevno. U maju je dostigla 1,53 miliona barela dnevno, pokazuju podaci iz mjesečnog izvještaja OPEK-a.

OPEK bi mjesečni izvještaj za jun trebalo da objavi tokom dana.

Nigerija je u posljednje vrijeme postala važan dobavljač, prije svega kerozina, za Evropu.

Stari kontinent je od početka aprila uvozio između 78 hiljada i 96 hiljada barela kerozina dnevno, što je najviše otkako specijalizovane kompanije Kpler i LSEG objavljuju podatke.

Evropske rafinerije zarađivale su na nigerijskom kerozinu oko 15 dolara po barelu, rekao je za Rojters Alan Gelder, stručnjak za rafinerije, hemikalije i tržište nafte iz kompanije Vud Makenzi.

Marže nigerijske rafinerije Dangote vjerovatno su dvostruko veće, procjenjuje Gelder, jer ima pristup domaćoj, nigerijskoj nafti, raspolaže velikim kapacitetima za preradu i koristi veoma sofisticiranu tehnologiju.

(Poslovni dnevnik)