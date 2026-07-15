Tramp trenutno ne želi da pregovara sa Iranom

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da trenutno ne želi da pregovara sa Iranom.

"Sada ne želim da pregovaram. Sada kažem: `Hajde da ne pregovaramo.` Prije tri dana smo imali sporazum", rekao je Tramp "Foks njuzu".

Američka vojska izvršila je nekoliko napada na Iran od srijede, 8. jula, nakon što je iranska vojska ponovo gađala trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

Iranske vlasti saopštile su u ned‌jelju, 12. jula, da ponovo zatvaraju Ormuski moreuz i da će prolaz ostati zatvoren dok se ne završi ono što su u Teheranu nazvali "američkim miješanjem u regionu".

Tramp je u poned‌jeljak, 13. jula, izjavio da će SAD postati "čuvar Ormuskog moreuza", prenosi Srna