Jezive scene u Njemačkoj: Žena ubijena na ulici, svjedoci savladali supruga

Žena je ubijena u centru Kelkhajma u Njemačkoj, a njen suprug, koji je osumnjiči za napad, uhapšen je nakon što su ga svjedoci savladali i zadržali do dolaska policije.

Prema navodima policije u Hesenu, muškarac je sinoć na ulici napao suprugu nožem i nanio joj smrtonosne povrede, a žena je preminula na licu mjesta, piše “Špigel”.

Svjedoci napada intervenisali su i zadržali osumnjičenog do dolaska hitne pomoći i policije, koja ga je potom uhapsila.

Muškarac je tokom hapšenja povrijeđen, naveli su policija i tužilaštvo u Frankfurtu.

Motiv i okolnosti zločina još nisu poznati, prenosi Tanjug.

Istražioci su tokom noći obavili uviđaj i forenzičke radove, a policija je navela da je bilo mnogo svjedoka, jer se napad dogodio na prometnoj lokaciji u blizini pijace, gdje se nalazi više prodavnica i objekata.

Na mjestu zločina bili su i sveštenici koji su pružali podršku prisutnima, a policija je istakla da je svjedočenje takvom događaju predstavljalo veliki psihološki teret za očevica.

Kelkhajm, grad sa oko 28.000 stanovnika, nalazi se u okrugu Majn-Taunus, u blizini Frankfurta na Majni.