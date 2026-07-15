Štrbac: U Hrvatskoj više nema proslave bez ustaških obilježja

U Hrvatskoj više nema proslave, komemoracije ili sportskog događaja, na kojem se ne ističu fašistička - ustaška obilježja, pa nije čudo što je hrvatski sud oslobodio optužbi ratnog komandata HOS-a Marka Skeju i još 12 osoba za uzvikivanje ustaškog pokliča "Za dom spremni", rekao je Srni direktor Informaciono-dokumentacionog centra "Veritas" Savo Štrbac.

On ističe da je ova presuda zloupotreba izvještaja Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima iz 2018. godine, što tolerišu hrvatski političari.

Štrbac navodi da je prva Vlada Andreja Plenkovića, umjesto da zakonom reguliše upotrebu ustaških obilježja kao krivično djelo, oformila Vijeće da napravi ekspertski izvještaj, a u tom izvještaju predviđen je izuzetak od pravila na "striktno ograničenu upotrebu pozdrava `Za dom spremni` zbog okolnosti vezanih za Domovinski rat".

Taj izuzetak od pravila, objašnjava Štrbac, napravljen je jer je u ratu 90-tih paravojna jedinica – HOS koristila ustaška obilježja, a postojala je do februara 1992. godine kada je integrisana u hrvatsku vojsku.

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Štrbac ističe da se obistinilo ono što je rekao odmah po objavljivanju izvještaja - da će izuzetak postati pravilo - pa se tako na proslavi "Oluje" u Hrvatskoj ističu ustaška obilježja, iako se obilježava događaj iz 1995. godine, kada HOS-a odavno više nije bilo.

Hrvatske sudije, kako navodi Štrbac, koriste svaku rupicu u zakonima i propisima kako bi oslobodile one koji nose ustaška obilježja ili uzvikuju ustaške pokliče, prenosi Srna.

"Hrvati rade po svojim starim običajima – sudija je imao 99 posto razloga da ih proglasi krivima, a jedan posto da ih oslobodi, i eto, uhvatio se za to, za tu rupicu u zakonima", kaže Štrbac.

On navodi da je poslije izvještaja Vijeća bilo zamišljeno da se on pretoči u propise, ali to nije učinjeno, i sada taj izvještaj koristi pripadnicima desnog političkog spektra da svuda uzvikuju ustaške pokliče i nose ustaška obilježja.

"Tako da nema više nikakve proslave obilježavanja događaja iz Drugog svjetskog rata, a posebno iz rata 90-tih, nema koncerta Tompsona i drugih pjevača, nema niti sportske utakmice gdje posjetioci, gledaoci ili učesnici ne nose ta obilježja", napominje Štrbac.

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Štrbac je naveo da Hrvatska po ovom pitanju ima naklonost Rimokatoličke crkve i Njemačke.

"Očito je da imaju tradicionalnu naklonost Katoličke crkve, Rima i Njemačke, koji su bili njihovi tradicionalni prijatelji i mentori i uvijek su im sve opraštali, i u Drugom svjetskom ratu i poslije rata", rekao je Štrbac.

Opštinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je u ponedjeljak ratnog komandata HOS-a Marka Skeju i 12 bivših pripadnika ove zloglasne jedinice odgovornosti što su u Kninu prije četiri godine uzvikivali "Za dom spremni" jer je sudija ocijenila da postoje izuzeci, uprkos tome što je taj ustaški pozdrav zabranjen.

U presudi je navedeno da je nesporno da je pozdrav "Za dom spremni", kao službena krilatica ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH, protivan Ustavu Hrvatske, ali je korišten i u tzv. domovinskom ratu kao sastavni dio službenog grba HOS-a, čiji su se pripadnici "borili od agresije", prenijeli su hrvatski mediji.