Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju: Padao grad veličine oraha

Autor:ATV redakcija
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Sloveniju je danas pogodilo jako nevrijeme, praćeno gradom i obilnim padavinama.
Ovoga puta najteže su pogođeni Koruška i ponovo sjeverni dijelovi Štajerske, gdje su zabilježeni jak grad i obilne padavine.
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Na više lokacija u Koruškoj padao je grad, a pojedine ledene kugle bile su prečnika i do pet centimetara. Obilna kiša izazvala je plavljenje pojedinih puteva.
Najviše kiše palo je na području Ravni na Koroškem i Slovenj Gradeca, odakle stižu fotografije grada veličine oraha. Na meteorološkoj stanici u Mežici između 16.10 i 17.20 časova izmjereno je čak 47 milimetara padavina.
Meteorolozi navode da će se nestabilni vremenski sistem tokom večeri postepeno pomjerati ka istoku i jugoistoku, uz očekivano slabljenje.
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Dežurni meteorolog slovenačke Agencije za zaštitu životne sredine (ARSO) Urban Žagar izjavio je da se najintenzivnije oluje očekuju prije svega u sjevernim dijelovima zemlje.
(Dnevnik.si)
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