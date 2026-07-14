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Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju: Padao grad veličine oraha

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ATV redakcija
14.07.2026 20:21

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Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Sloveniju je danas pogodilo jako nevrijeme, praćeno gradom i obilnim padavinama.

Ovoga puta najteže su pogođeni Koruška i ponovo sjeverni dijelovi Štajerske, gdje su zabilježeni jak grad i obilne padavine.

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Na više lokacija u Koruškoj padao je grad, a pojedine ledene kugle bile su prečnika i do pet centimetara. Obilna kiša izazvala je plavljenje pojedinih puteva.

Grad veličine oraha i obilne padavine

Najviše kiše palo je na području Ravni na Koroškem i Slovenj Gradeca, odakle stižu fotografije grada veličine oraha. Na meteorološkoj stanici u Mežici između 16.10 i 17.20 časova izmjereno je čak 47 milimetara padavina.

Meteorolozi navode da će se nestabilni vremenski sistem tokom večeri postepeno pomjerati ka istoku i jugoistoku, uz očekivano slabljenje.

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Dežurni meteorolog slovenačke Agencije za zaštitu životne sredine (ARSO) Urban Žagar izjavio je da se najintenzivnije oluje očekuju prije svega u sjevernim dijelovima zemlje.

(Dnevnik.si)

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nevrijeme

Slovenija

Oluja

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