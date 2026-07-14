Pojavio se novi snimak drame iz aviona: Supruga držala Ljubišu da ne ispadne kroz prozor

Novi snimak drame na letu od Soluna do Meningema pojavio se pet dana nakon nezgode u kojoj je život zamalo izgubio Srbin Ljubiša Karović.

Naime, kada je dio otpao sa motora i udario u staklo te razbio prozor na prepunom putničkom avionu, došlo je do dekompresije usljed koje srpski državljanin Ljubiša Karović umalo nije ispao iz letjelice.

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Kako je prenio BBC, žena koja je u petak držala svog supruga za noge dok ga je snažan pritisak zamalo usisao kroz prozor kabine aviona kompanije Rajaner izjavila je da je "polovina njegovog tijela virila iz aviona".

Svetlana Grković, koja je sa suprugom Ljubišom Karovićem putovala iz Soluna u Grčkoj do Memingena u Njemačkoj, izjavila je za grčki javni servis ERT da je njen suprug "bio napolju do grudi" puna dva minuta.

"Odmah sam reagovala i zgrabila ga za noge. Pomislila sam: 'Ako poginemo, poginućemo zajedno'“, rekla je Grković.

Uz pomoć još dvoje putnika, Grkovićeva je uspjela da izvuče svog supruga nazad u avion. Kako je navela, on je tokom tog dramatičnog događaja čak tri puta gubio svijest.

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"Djevojka koja je sjedila pored njega držala ga je za ruku", rekla je Grković za ERT. "Nas troje smo ga uvlačili nazad u avion. Maske za kiseonik su ispale i nastao je haos. Prislonili su kofer uz prozor, ali ga je sila pritiska usisala napolje", dodala je.

Grković je rekla da je izgledalo kao da se dio motora aviona odlomio, razbio prozor pored njenog supruga i izazvao dekompresiju u kabini. I drugi putnici izjavili su da su čuli zvuk koji je podsjećao na eksploziju.

Putnici su ranije izjavili lokalnim medijima da je Karović imao vezan sigurnosni pojas, što je pomoglo ostalim putnicima da ga zadrže, iako su mu glava i ramena bili izvan aviona.

Svetlana Grković rekla je da je njen 61-godišnji suprug "teško povrijeđen i u stanju šoka".

"Najvažnije mi je da je živ... Posebno mu je teško povrijeđena ruka, a zadobio je i opekotine. Nije u stanju da komunicira i ne sjeća se cijelog događaja", rekla je.

Podaci o praćenju leta pokazuju da je avion kompanije Rajaner bio u vazduhu oko deset minuta kada je iznenada izgubio oko 2.700 metara visine (9.000 stopa).

Još jedna putnica, Sofija, izjavila je za Radio Solun:

"Mislili smo da će se avion srušiti. Dekompresija je bila izuzetno jaka. Imali smo osjećaj da ne možemo da dišemo. Povrijeđeni muškarac je krvario, a zatim je nekoliko puta izgubio svijest, najvjerovatnije zbog nedostatka kiseonika i šoka".

Avion, za koji se vjeruje da je bio star 18 godina, bio je u eksploataciji kompanije Malta Air, podružnice kompanije Rajaner.

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Supruga koja je spasila supruga ranije je izjavila da ih niko iz kompanije nije kontaktirao i da im stjuardese nisu uopšte pružile pomoć prilikom incidenta.

(Telegraf.rs)