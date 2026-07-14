Lokalizovan požar ispod brda Crkvina kod Trebinja

Požar ispod brda Crkvina u Trebinju lokalizovan je zahvaljujući brzoj, odlučnoj i besprijekorno koordinisanoj intervenciji vatrogasaca.

Upućen je apel građanima da se strogo pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom jer svaki neodgovoran postupak može ugroziti živote ljudi, njihovu imovinu i prirodu.

Na opožarenom području dežurstvo će nastaviti pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica, koji će tokom noći nadzirati požarište i biti spremni da odmah reaguju ukoliko dođe do ponovnog aktiviranja vatre.