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Lokalizovan požar ispod brda Crkvina kod Trebinja

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 17:52

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Пожар испод брда Црквина у Требињу
Foto: ATV

Požar ispod brda Crkvina u Trebinju lokalizovan je zahvaljujući brzoj, odlučnoj i besprijekorno koordinisanoj intervenciji vatrogasaca.

Upućen je apel građanima da se strogo pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom jer svaki neodgovoran postupak može ugroziti živote ljudi, njihovu imovinu i prirodu.

Na opožarenom području dežurstvo će nastaviti pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica, koji će tokom noći nadzirati požarište i biti spremni da odmah reaguju ukoliko dođe do ponovnog aktiviranja vatre.

Пожар Требиње

Gradovi i opštine

Aktivan požar u Trebinju, vatrogasci na terenu

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Tagovi :

požar

Trebinje

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