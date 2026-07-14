Lokalizovan požar ispod brda Crkvina kod Trebinja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar ispod brda Crkvina u Trebinju lokalizovan je zahvaljujući brzoj, odlučnoj i besprijekorno koordinisanoj intervenciji vatrogasaca.
Upućen je apel građanima da se strogo pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom jer svaki neodgovoran postupak može ugroziti živote ljudi, njihovu imovinu i prirodu.
Na opožarenom području dežurstvo će nastaviti pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica, koji će tokom noći nadzirati požarište i biti spremni da odmah reaguju ukoliko dođe do ponovnog aktiviranja vatre.
Gradovi i opštine
Aktivan požar u Trebinju, vatrogasci na terenu
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
19 h1
Najnovije
17
56
17
52
17
51
17
43
17
35
Trenutno na programu