Poznat početni sastav kojim Borac napada Levski

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Levski i Borac od 19:30 sati u Sofiji igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sat vremena prije početka meča objavljen je početni sastav kojim Banjalučani napadaju Bugare. Fudbal Pogledajte atmosferu ispred stadiona ''Georgi Asparuhov'' uoči utakmice Levski - Borac Tako će od prvog minuta na teren istrčati Nikola Ćetković, Abel Paskual, Siniša Saničanin, Luka Juričić, Amer Hiroš, Sebastijan Herera, Miloš Jojić, Viktor Rogan, Nemanja Jakšić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec. Podsjećamo, prva utakmica u Banjaluci je završena remijem 1:1.

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