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Poznat početni sastav kojim Borac napada Levski

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 18:36

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Фудбалери ФК Борац у Софији на стадиону "Георги Аспарухов"
Foto: Ustupljena fotografija

Levski i Borac od 19:30 sati u Sofiji igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sat vremena prije početka meča objavljen je početni sastav kojim Banjalučani napadaju Bugare.

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Tako će od prvog minuta na teren istrčati Nikola Ćetković, Abel Paskual, Siniša Saničanin, Luka Juričić, Amer Hiroš, Sebastijan Herera, Miloš Jojić, Viktor Rogan, Nemanja Jakšić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec.

Podsjećamo, prva utakmica u Banjaluci je završena remijem 1:1.

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FK Borac

Levski Sofija

Levski Borac

Liga šampiona

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