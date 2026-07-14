Euforija u Sofiji, ''crveno-plavi'' imaju serum za Levski: Borac na evropskoj raskrsnici

Pred fudbalerima Borca je novi evropski ispit, jedan od najvećih u posljednjih nekoliko godina. Šampion Bugarske Levski ne samo da je favorit u revanšu nakon Banjalučkih 1:1, već će na svom rasprodatom stadionu imati veliki vjetar u leđa sa tribina.

Prvi meč je pokazao da je Levski tim sa ozbiljnim namjerama u Evropi. Poslije 14 godina dominacije Ludogoreca, titula se konačno vratila u Sofiju. Nezapamćena euforija trese glavni grad Bugarske, bar ovaj dio koji je bliži Levskom. Ne smije se izostaviti velika navijačka baza najtrofejnijeg kluba CSKA, s kojim je Saša Ilić prije dvije sezone, stao na penal od titule.

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Levski je uspio ono što gradski rival nije. Sa legijom stranaca i španskim trenerom na klupi, ovaj klub cilja vrhunske rezultate. Bugarski fudbal ide prema naprijed, konačno je neko stao na rep Ludogorecu koji godinama bilježi dobre rezultate u Evropi.

S druge strane, Borac ne smije da zazire od rivala. Poštovanje svakako mora da postoji, ali ništa više od toga. Borac iza sebe ima pobjede protiv Kluža, Apoela, Laska, Olimpije, izjednačene utakmice sa Ferencvarošom i bečkim Rapidom te bogato iskustvo koje rivalu nedostaje. Dijelovi prve utakmice u Banjaluci, pokazali su da Borac može da se nosi sa mnogo skupljim protivnikom, ali će za uspjeh biti potrebna maksimalna disciplina, požrtvovanost i preciznost.

Za očekivati je da trener gostiju Vinko Marinović ostane dosljedan svojoj fudbalskoj filozofiji. Domaćin će sigurno u naletima tražiti rani pogodak koji bi im olkšao kontrolu utakmice te tako natjerao ekipu Borca da zaigra otvoreniji i ofanzivniji fudbal. Ključ bi upravo mogao da bude u tom periodu igre, jer nema dileme da će gosti biti orijentisani na odbrani svog gola te bi svoje situacije na drugoj strani terena tražili iz kontri i prekida. Što duže na semaforu bude stajao početni rezultat, tako i Borčeve šanse postaju veće.

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Na sredini terena crveno-plavi imaju preiskusnog Miloša Jojića koji je navikao da djeluje u tandemu sa kapitenom Srđanom Grahovcem. Povreda koljena odvojila je Banjalučanina od terena, a Sandi Ogrinec zauzeo je mjesto u startnih 11. Vezni red će morati da odigra gotovo perfektan meč, a najkreativniji fudbaler Stefan Savić je čovjek od koga se očekuje da pakuje lopte za Luku Juričića te svojim minijaturama napravi razliku u prednjem polju, bliže golu Levskog.

Utakmica na stadionu Gergi Asparuh, pred 16.000 gledalaca, počinje u 19.30 časova. Na centru je sudija iz engleske Premijer lige Endru Medli. Zanimljivo za njega, da je 2024. sudio finale FA kupa između Mančester junajteda i Mančester sitija. Među 16.000 gledalaca biše i zavidan broj Borčevih pristalica koji su prevalili više od 700 kilometara kako bi bili uz svoje ljubimce.

Pobjednik ovog dvomeča nastavlja put u kvalifikacijama za Ligu šampiona i širom otvara vrata glavne faze jednog evropskog takmičenja. Rival će biti Vitbesk ili Krajova. Poraženi će u drugo kolo Konferencijske lige, gdje ga čekaju Petrokub ili Egnatija.