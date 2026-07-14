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Pokušao unijeti ogromnu hrpu para u BiH pa žestoko kažnjen

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 16:06

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Заплијењени долари на ГП Маљевац
Foto: Uprava Carina Hrvatske

Ovlašteni carinski službenici na graničnom prelazu Maljevac u ponedjeljak, 13. jula, spriječili su pokušaj nezakonitog iznosa gotovine u iznosu od 50.000 američkih dolara iz carinskog područja Evropske unije.

Istog dana državljaninu Sjedinjenih Američkih Država izdat je prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja Zakona o deviznom poslovanju, saopšteno je u utorak, 14. jula, iz Carinske uprave Hrvatske.

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Kao suvozač u putničkom vozilu bh. registarskih tablica, prilikom izlaska iz carinskog područja Evropske unije nije ispunio obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, pisanim ili elektroničkim putem propisanog obrasca.

Zbog utvrđenog prekršaja izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 12.900 evra.

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Carinska uprava Hrvatske podsjeća da su putnici pri ulasku u Evropsku uniju i izlasku iz nje obavezni prijaviti gotovinu u vrijednosti od 10.000 evra ili više, odnosno njenu protivvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca nadležnim tijelima.

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