Цеца прекинула наступ због поруке из публике: Остала потпуно затечена

Аутор:АТВ редакција
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На наступу Цеце Ражнатовић у Сјеверној Македонији забиљежен је несвакидашњи тренутак због ког је концерт прекинут на кратко.
Док је музичка звијезда комуницирала са вјерним фановима из првих редова, једна дјевојка из публике ју је упорно дозивала, молећи је да обрати пажњу на поруку коју је припремила специјално за њу.
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Када је Цеца коначно узела папир и прочитала његов садржај, остала је потпуно затечена. На поруци је стајала сљедећа молба:
“Драга Цецо, желим да истетовирам дио твоје пјесме твојим рукописом”
Иако је овакав гест могао бити схваћен као велики знак љубави и поштовања, Цеца је одмах реаговала са намјером да младу дјевојку одговори од те замисли. Са бине јој је, пред свима, упутила јасан савјет:
“Немој да упропаштаваш кожу. Не, млада си, лијепа си, то ти не треба, боље се окити неким дечком. Момци, молим вас. Шта је, бре, ово? Причаћемо послије када прође концерт да те убиједим у супротно”.
Светлана Цеца Ражнатовић спаковала је кофере и након изузетно напорног пословног периода отпутовала на заслужени одмор у топлу Шпанију. Она већ неко вријеме борави у посјети својој кћерки Анастасији и зету Немањи Гудељу, који већ неколико година живе у овој земљи због његових спортских ангажмана, пише Блиц.
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Пјевачица је недавно на свом Инстаграм профилу подијелила снимак из једног луксузног ресторана, гдје не скида широк осмијех са лица и видно расположена наздравља са сламчицом у руци.
У елегантној бијелој мајици и са модерним наочарима за вид, музичка звијезда је показала и богату трпезу, а у првом плану нашао се врхунски рибљи специјалитет. Уз кратак и јасан натпис “Напокон”, Цеца је својим пратиоцима ставила до знања колико јој је овај одмор у кругу породице био пријеко потребан.
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