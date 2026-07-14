Мемедовић се пожалио на јаке болове усред "Суперпотјере"

Аутор:АТВ редакција
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Јован Мемедовић изненадио је гледаоце квиза „Суперпотјера“ када се током снимања пожалио на непријатне болове у леђима.
Водитељ је сасвим случајно добио прилику да о својим тегобама разговара са стручном особом, након што је сазнао да је једна од такмичарки љекар физикалне медицине и рехабилитације.
Умјесто уобичајеног кратког представљања учеснице, разговор је убрзо прерастао у спонтану консултацију пред камерама. Мемедовић је докторки описао бол који се шири дуж леђа, а затим је упитао шта би могло да изазива такве проблеме.
Све је почело питањем које Јован Мемедовић редовно поставља такмичарима на почетку разговора.
– Чиме се бавите? – упитао је водитељ.
– Љекар физикалне медицине и рехабилитације – одговорила је такмичарка.
Када је чуо њену професију, Мемедовић је уз осмијех примијетио да се појавила у правом тренутку. Потом јој је описао здравствени проблем који га мучи.
– Ко кец на десет сте дошли, имам бол који иде мало нагоре, мало надоле. То може да буде дискус или шта може да буде? – упитао је Јован.
Такмичарка му је објаснила да проблем може бити повезан са дискусом, али да постоји и други могући узрок. Нагласила је да се болови често могу јавити када мишићи који стабилизују кичму нису довољно ојачани.
– Може да буде дискус, али вјероватније је да нису ојачани мишићи трбушног појаса и паравертебралне мускулатуре – објаснила му је.
Њена процјена изречена је на основу кратког разговора у студију, без прегледа и постављања коначне дијагнозе.
Водитељ, познат по активном начину живота и боравку у природи, желио је да чује шта би могао да уради како би ојачао мишиће и ублажио тегобе.
– Шта би требало да радим? Мало вјежбе, стомак и леђа? – питао је Мемедовић.
– Па да, вјежбе за стомак и леђа – потврдила је такмичарка.
Мемедовић јој се захвалио на савјету, а затим признао да му највећи проблем представља одржавање континуитета у вјежбању.
Иако вјежба, водитељ је објаснио да му друге обавезе често поремете рутину. Када направи дужу паузу, како је рекао, мора поново да почне од почетка.
– Хвала вам. Да вам кажем искрено, вјежбам, али поквари се то. Вјежбате у неком периоду и почнете нешто друго да радите, не радите континуирано и све оде бесповратно. Онда мораш све из почетка – закључио је Јован Мемедовић.
(Курир)
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