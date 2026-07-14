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Мемедовић се пожалио на јаке болове усред "Суперпотјере"

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 12:38

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Мемедовић се пожалио на јаке болове усред "Суперпотјере"
Фото: Youtube/ screenshot

Јован Мемедовић изненадио је гледаоце квиза „Суперпотјера“ када се током снимања пожалио на непријатне болове у леђима.

Водитељ је сасвим случајно добио прилику да о својим тегобама разговара са стручном особом, након што је сазнао да је једна од такмичарки љекар физикалне медицине и рехабилитације.

Умјесто уобичајеног кратког представљања учеснице, разговор је убрзо прерастао у спонтану консултацију пред камерама. Мемедовић је докторки описао бол који се шири дуж леђа, а затим је упитао шта би могло да изазива такве проблеме.

Такмичарка открила чиме се бави, Мемедовић одмах затражио савјет

Све је почело питањем које Јован Мемедовић редовно поставља такмичарима на почетку разговора.

– Чиме се бавите? – упитао је водитељ.

– Љекар физикалне медицине и рехабилитације – одговорила је такмичарка.

Када је чуо њену професију, Мемедовић је уз осмијех примијетио да се појавила у правом тренутку. Потом јој је описао здравствени проблем који га мучи.

– Ко кец на десет сте дошли, имам бол који иде мало нагоре, мало надоле. То може да буде дискус или шта може да буде? – упитао је Јован.

Шта би могао да буде узрок болова у леђима?

Такмичарка му је објаснила да проблем може бити повезан са дискусом, али да постоји и други могући узрок. Нагласила је да се болови често могу јавити када мишићи који стабилизују кичму нису довољно ојачани.

– Може да буде дискус, али вјероватније је да нису ојачани мишићи трбушног појаса и паравертебралне мускулатуре – објаснила му је.

Њена процјена изречена је на основу кратког разговора у студију, без прегледа и постављања коначне дијагнозе.

Јован Мемедовић питао које вјежбе треба да ради

Водитељ, познат по активном начину живота и боравку у природи, желио је да чује шта би могао да уради како би ојачао мишиће и ублажио тегобе.

– Шта би требало да радим? Мало вјежбе, стомак и леђа? – питао је Мемедовић.

– Па да, вјежбе за стомак и леђа – потврдила је такмичарка.

Мемедовић јој се захвалио на савјету, а затим признао да му највећи проблем представља одржавање континуитета у вјежбању.

Мемедовић признао зашто прекида са тренинзима

Иако вјежба, водитељ је објаснио да му друге обавезе често поремете рутину. Када направи дужу паузу, како је рекао, мора поново да почне од почетка.

– Хвала вам. Да вам кажем искрено, вјежбам, али поквари се то. Вјежбате у неком периоду и почнете нешто друго да радите, не радите континуирано и све оде бесповратно. Онда мораш све из почетка – закључио је Јован Мемедовић.

(Курир)

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Тагови :

Јован Мемедовић

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